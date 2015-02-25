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۶ اسفند ۱۳۹۳، ۱۲:۱۷

آغاز خانه‌تکانی فطانت در بورس/ احکام جدید صادر شد

آغاز خانه‌تکانی فطانت در بورس/ احکام جدید صادر شد

محمد فطانت رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار طی حکمی حسن امیری را به سمت معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی استعفای محمدرضا عربی از سمت معاونت نظارت بر بورس ها و ناشران، ریاست سازمان بورس و اوراق بهادار، حسن امیری را به این سمت منصوب کرد.

حسن امیری پیش از این معاون مالی و اقتصادی سایپا بوده است. عربی همچنان در هیأت مدیره سازمان بورس حضور دارد و به فعالیت خود در این سازمان ادامه می دهد.

همچنین فطانت طی حکمی اعضای گروه مشاوران سازمان بورس و اوراق بهادار را برگزید. بر اساس این حکم، احکام مشاوره برای احمد قلعه بانی، مسعود کمالی اردکانی، دکتر فرهاد ریاضت، دکتر سید علی حسینی و محمدرضا مصلحی صادر شده است.

کد مطلب 2506445

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