به گزارش خبرگزاری مهر، در پی استعفای محمدرضا عربی از سمت معاونت نظارت بر بورس ها و ناشران، ریاست سازمان بورس و اوراق بهادار، حسن امیری را به این سمت منصوب کرد.

حسن امیری پیش از این معاون مالی و اقتصادی سایپا بوده است. عربی همچنان در هیأت مدیره سازمان بورس حضور دارد و به فعالیت خود در این سازمان ادامه می دهد.

همچنین فطانت طی حکمی اعضای گروه مشاوران سازمان بورس و اوراق بهادار را برگزید. بر اساس این حکم، احکام مشاوره برای احمد قلعه بانی، مسعود کمالی اردکانی، دکتر فرهاد ریاضت، دکتر سید علی حسینی و محمدرضا مصلحی صادر شده است.