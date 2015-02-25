اردوغان به عربستان می رود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، «رجب طیب اردوغان» هفته آتی به عربستان می رود.

سفر اردوغان به ریاض در حالی انجام می شود که در هفته گذشته ترکیه و عربستان نشست مشترکی را برای افزایش حمایت از شورشیان سوری برگزار کرده بودند.

رجب طیب اردوغان دوم مارس برای دیداری دو روزه از عربستان وارد ریاض می شود و با «ملک سلمان بن عبدالعزیز» پادشاه و مقامات عالی این کشور گفتگو می کند.

به گفته منابع دیپلماتیک، سفر رئیس جمهوری ترکیه به عربستان با هدف گشودن صفحه جدیدی از روابط میان دو کشور است، روابط دو کشور در سال های اخیر با تنش هایی همراه بوده است.