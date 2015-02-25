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۶ اسفند ۱۳۹۳، ۱۲:۲۴

اردوغان به عربستان می رود

اردوغان به عربستان می رود

رئیس جمهور ترکیه برای دیدار با سران عربستان سعودی، هفته آینده به ریاض می رود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، «رجب طیب اردوغان» هفته آتی به عربستان می رود. 

سفر اردوغان به ریاض در حالی انجام می شود که در هفته گذشته ترکیه و عربستان نشست مشترکی را برای افزایش حمایت از شورشیان سوری برگزار کرده بودند. 

رجب طیب اردوغان دوم مارس برای دیداری دو روزه از عربستان وارد ریاض می شود و با «ملک سلمان بن عبدالعزیز» پادشاه و مقامات عالی این کشور گفتگو می کند.

به گفته منابع دیپلماتیک، سفر رئیس جمهوری ترکیه به عربستان با هدف گشودن صفحه جدیدی از روابط میان دو کشور است، روابط دو کشور در سال های اخیر با تنش هایی همراه بوده است.

کد مطلب 2506446
عبدالحمید بیاتی

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