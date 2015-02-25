شهر کرمان در آستانه نوروز زیباسازی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری کرمان، معاون خدمات شهری شهرداری منطقه سه از شروع به کار اجرای طرح ۱۳۷ در سطح منطقه سه با نزدیک شدن به عید نوروز خبر داد.
محمد عادلپور گفت: در این طرح که از تاریخ ۲۹ بهمن شروع شده و تا تاریخ ۲۹ فروردین سال آینده ادامه خواهد داشت، کل منطقه پاکسازی خواهد شد.
وی افزود: در روز اول اجرای این طرح، تعداد ۲۲ نفر نیروی کارگری با استفاده از یک دستگاه تراکتور بیل لودری و دو دستگاه کامیون کوچههای بولوار نبوت (کوچههای فرد ۲۱ و کوچههای زوج ۶ تا ۲۰) را پاکسازی کردند.
معاون خدمات شهری منطقه سه همچنین از بارگیری خاک و نخاله و خاکروبههای کوچه نبوت ۵، ۷و ۹ بهطور کامل توسط اکیپ ۱۳۷ خبر داد و از شهروندان خواست که با نزدیکشدن به ایام عید و سال جدید، با شهرداری همکاری داشته باشند تا شهر برای استقبال از بهار ۹۴ و مسافران نوروزی آماده شود.
انفجار منزل مسکونی بهدلیل بیاحتیاطی در پرکردن سیلندر پیکنیک
بیاحتیاطی در اثر پرکردن پیکنیک با سیلندر گاز، باعث انفجار منزل مسکونی در شهرک خواجو شد.
در ساعت ۱۶ و ۴۳ دقیقه روز گذشته با دریافت خبر وقوع این حادثه، بلافاصله آتشنشانان ایستگاه شماره یک و سه به شهرک خواجو اعزام شدند.
آتش در طبقه دوم یک ساختمان مسکونی رخ داده بود و دود و شعلهی فراوانی به همراه داشت که آتشنشانان پس از ایمنسازی محل و با قطع سیستم برق و گاز ساختمان، با بهکارگیری تجهیزات خاموشکننده، شعلههای آتش را مهار کردند و آتش را خاموش شد.
متأسفانه این حادثه دو مصدوم برجای گذاشت.
همچنین در ادامه، مرکز فرماندهی از واژگونی خودرویی در سهراه بازرگانی خبر داد که این حادثه بر اثر سرعت غیرمجاز باعث واژگونی خودرو شده و متأسفانه یک نفر در این حادثه جان خود را از دست داد.
در این خصوص نیز آتشنشانان ایستگاه شمارهی دو با خودروی امداد و نجات به محل اعزام شدند و اقدامات لازم را انجام و فرد مورد نظر را به عوامل اورژانس تحویل دادند.
اتمام عملیات بهسازی فضای سبز پارک وحدت
علی خدادادی شهردار منطقه سه از اتمام کار بهسازی فضای سبز وحدت ابتدای بیست متری شکوفه به متراژ ۵۰۰۰ متر مربع خبر داد.
شهردار منطقه سه گفت: در بهسازی این پارک هزار و ۱۵۶ متر جدول گذاری، ۷۳۰ متر مربع دال فرش، ۷۲ متر آجر جالیز، ۶۸ متر مربع سنگ فرش با سنگ تافت، ۱۱۵۰ متر مربع سنگ نما استفاده شده است.
خدادادی همچنین از اتمام بهسازی بوستان در چهارراه نیکزاد به متراژ ۳۳۰۰ متر مربع خبر داد و افزود: در این بوستان اجرای جدول به متراژ ۱۳۶۰ متر مربع و فرش کف با پی ورس به متراژ ۲۲۵۰ متر مربع انجام شده است .
شهردار منطقه سه همچنین از شروع به کار بهسازی بوستان نبش راستگرد تقاطع بازرگانی با جدول گذاری و فرش پی ورس با متراژ ۶۰۰۰ متر مربع نیز خبر داد.
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