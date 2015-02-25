عملیات پیشگیری از سرقت در آستانه سال نو در گلستان اجرا می شود

سرهنگ علی عارف نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این نکته که این طرح از 20 روز قبل به مناسبت فرا رسیدن نوروز آغاز شده، افزود: جلساتی با حضور پلیس های تخصصی برای اجرای طرح مقابله ای با سرقت برگزار شد.

وی از اجرای طرح پیشگیری از سرقت به عنف، مبارزه با سرقت توام با خشونت، برخورد با ارازل و اوباش، مبارزه با سارقان خودرو و موتور سیکلت و پیشگیری از سرقت لوازم داخل خودرو خبر داد و گفت: طرح پیشگیری از سرقت مغازه، منزل و اماکن خصوصی نیز در برنامه های نیروی انتظامی پیش بینی شده است.

سرهنگ عارف نژاد ضمن یادآوری این مطلب که به تمامی رده های انتظامی این طرح ابلاغ شده، اظهار کرد: فرماندهان انتظامی شهرستان های استان مستقیما بر اجرای این طرح نظارت می کنند.

با اجرای عملیات پیشگیری از سرقت شاهد سیر نزولی سرقت ها در استان هستیم

این مسئول انتظامی اجرای این طرح در استان را موفق دانست و تصریح کرد: با اجرای عملیات پیشگیری از سرقت از آغاز اسفند تاکنون شاهد سیر نزولی سرقت ها در استان هستیم که این باعث افتخار است و خوشحالیم از اینکه وضعیت امنیت روز به روز افزایش می یابد.

معاون عملیات فرماندهی انتظامی استان گلستان خاطر نشان کرد: به مردم این آرانش خاطر را می دهیم که پلیس در خدمت آنهاست اما نیاز است برخی موارد را شهروندان رعایت کنند تا این وضعیت بهبود بیشتری یابد.

وی در توصیه به شهروندان گلستانی، گفت: در مواجه شدن با صحنه سرقت در منزل و یا سایر اموال دراختیار، مراتب را سریعا به پلیس 110 اطلاع دهند و در تماسی که حاصل می شود شماره تلفن و آدرس دقیق را اعلام کنند این باعث می شود که ما بتوانیم سریعتر در کنار امدادها حضور یابیم.

سرهنگ عارف نژاد تاکید کرد: بهتر است شهروندان از بهم زدن صحنه سرقت جدا خودداری کنند و به اشیایی که در محل سرقت وجود دارد، دست نزده و از ورود افراد متفرقه به محل سرقت خودداری کنند چون پلیس با اثر برداری از صحنه جرم و با استفاده از بانک اطلاعاتی که در اختیار دارد، می تواند به راحتی سارقین حرفه ای را شناسایی و دستگیری کند.

معاون عملیات فرماندهی انتظامی استان گلستان از اجرای طرح کنترل سارقین رها شده از زندانف خبر داد و گفت: سارقینی که احتمالا مرخصی رفته، دوره محکومیت آنها به پایان رسیده و یا اینکه با قید وثیقه آزاد هستند، دارای شناسنامه و پرونده نظارتی در پلیس آگاهی و تجسس های کلانتری هستند از این رو عوامل آگاهی و تجسس در سراسر استان، رفتارهای این افراد را برای مهار جرایم کنترل می کنند.