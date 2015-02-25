به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز جعفری با بیان اینکه واگذاری دو باشگاه پرسپولیس و استقلال از دولت گذشته مطرح بود، ضمن بیان مطلب فوق گفت: واگذاری امری اجتناب ناپذیر است که باید هرچه سریع تر انجام شده و این دو باشگاه از زیر پوشش دولت خارج شوند.

وی که با سایت خانه ملت گفتگوی می‌‎کرد، ادامه داد: دلیل اینکه این دو باشگاه تاکنون به فروش نرسیده، به خاطر قیمت بالای پایه آن است که لازم است هیات واگذاری در آن تجدید نظری داشته باشد.

نماینده مردم سمیرم در مجلس هشتم شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه شرایط واگذاری بدون تغییر قیمت تعدیل شده است، عنوان کرد: شرایط به گونه‌ای تعدیل شده است که به جای کاهش قیمت، دو باشگاه به صورت اقساطی در مزایده دوم واگذار شود.

جعفری ادامه داد: خریداران دو باشگاه مشتریان خاصی خواهند بود چرا که حتی پرداخت قسط اول آن که مبلغی بالغ بر 40 درصد 290 میلیارد تومان است، قیمت بالایی است و هر کسی توانایی خرید آن را ندارد.

وی در ادامه تاکید کرد: لازم است شرایطی برای خریداران گذاشته شود که ضمن ارائه برنامه بلند مدت و کوتاه مدت، توانایی ایجاد پیشرفت در این دو باشگاه را داشته باشند.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس هشتم شورای اسلامی در پایان در خصوص برخی شائبات پیرامون دخالت نزدیکان وزارت ورزش و جوانان در خرید سهام سرخابی‌ها، گفت: طبیعی است بنگاه‌های اقتصادی به صورت مستقیم و غیرمستقیم زد و بندهایی خواهند داشت زیرا در عالم اقتصاد افراد به دنبال نفع اقتصادی خود هستند اما به طور مستقیم نمی‌‍توان گفت این بنگاه‌ها نزدیک به وزارت ورزش و جوانان هستند.