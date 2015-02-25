۹۴ درصد مصوبات شورای هماهنگی رفاه اجتماعی لرستان اجرایی شد

علی آشتاب در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طرح ریشه کنی بیکاری با اجرای خوشه های کسب و کار به صورت پایلوت در یک روستای لرستان به عنوان نمونه در سطح کشور جرا می شود.

وی با بیان اینکه این طرح در یکی از روستاهای شهرستان الیگودرز اجرا می شود عنوان کرد: در این راستا طرح خوشه کسب و کار برای ریشه کنی بیکاری در روستای "گایکان" الیگودرز اجرا خواهد شد.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان با بیان اینکه در صورت اجرای موفقیت آمیز این طرح جشن ریشه کنی بیکاری در این روستا برگزار می شود گفت: تسهیلات لازم برای اجرای طرح خوشه کسب و کار در این روستا نیز از سوی صندوق مهر امام رضا(ع) استان لرستان پرداخت می شود.

آشتاب در بخش دیگری از سخنان خود به برگزاری جلسات شورای هماهنگی رفاه اجتماعی استان لرستان اشاره کرد و گفت: در مجموع طی امسال ۱۴ جلسه شورای هماهنگی رفاه در استان لرستان برگزار شده است.

وی با بیان اینکه حاصل برگزاری این جلسات ۱۰۲ مصوبه بوده است عنوان کرد: تا کنون نیز بیش از ۹۴ درصد مصوبات شورای هماهنگی و رفاه استان لرستان عملیاتی و اجرایی شده است.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان یادآور شد: تحقق و اجرایی شدن این تعداد از مصوبات شورای هماهنگی و رفاه استان لرستان نشان دهنده همراهی و هماهنگی مناسب دستگاههای عضو این شورا است.