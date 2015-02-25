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۶ اسفند ۱۳۹۳، ۱۳:۱۷

دریادار سیاری به رییس رسانه ملی ناوشکن هدیه داد

دریادار سیاری به رییس رسانه ملی ناوشکن هدیه داد

دریادار سیاری در دیدار با رییس سازمان صداوسیما نمونك ناوشكن جماران را به سرافراز هدیه كرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دریادار حبیب الله سیاری فرمانده نیروی دریایی ارتش در این دیدار با تشریح نظریه «بازگشت به دریا» كه مقام معظم رهبری بر آن تاكید و عنایت دارند، گفت: استعمار غرب در طول سال‌های گذشته تلاش كرده است تا ایرانیان از دریا فاصله بگیرند اما تدابیر راهگشای رهبری و دقت‌نظر ایشان در خصوص غفلت چندین ساله از گنجینه ناشناخته سواحل جنوب شرق كشور و دستورهای صریح معظم له به نیروی دریایی ارتش برای توسعه و آبادانی سواحل مكران، لزوم فرهنگ‌سازی دریامحور را در كشور ایجاب می كند و در این خصوص نقش رسانه ملی بسیار حایز اهمیت و تاثیرگذار است.

محمد سرافراز رییس رسانه ملی هم در این دیدار با اشاره به آگاهی و شناخت همه جانبه‌ای كه مقام معظم رهبری از اهمیت دریا دارند و لزوم توجه به تدابیر معظم له، تنظیم تفاهم‌نامه همكاری رسانهای با نیروی دریایی را امری ضروری دانست و گفت: لازم است نیروی دریایی با همكاری معاونت خبر و معاونت سیما، متن تفاهم‌نامهای را با موضوعات مختلف اعم از «تولید گزارش‌های خبری مربوط به رویدادهای این نیرو، ساخت تجهیزات دفاعی جدید، حضور ناوگروهها در عرصه آبهای بینالمللی، تهیه مستندهای تلویزیونی، فیلم و سریال با موضوع رشادت‌ها و تلاشهای دریانوردان در حوزه امنیت دریایی و اقتدار دریایی نظام» تنظیم كنند تا بر اساس آن برنامه‌ریزی كوتاه مدت و بلند مدت برای این همكاری صورت گیرد.

در این دیدار دریادار سیاری نمونك ناوشكن جماران را به رییس رسانه ملی هدیه كرد.

کد مطلب 2506456
عطیه موذن

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