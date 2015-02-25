سالانه ۳.۵ درصد جمعیت کشور در حوادث رانندگی مجروح می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی امیری اصفهانی پیش از ظهر چهارشنبه در پنجمین همایش بین المللی همایش كاهش بار حوادث ترافیكی که در شیراز برگزار شد بیان کرد: در سال‌های اخیر و بعد از بیماری‌های قلبی، چاقی و سرطان‌ها حوادث رانندگی در رتبه چهارم عوامل فوت در ایران قرار دارد.

وی با اشاره به میزان خسارت‌های حوادث ترافیكی کشور گفت: سالانه ۴۰۰ هزار نفر به‌علت وقوع سوانح ترافیكی، فوت ومجروح می‌شوند که مبالغ این خسارت‌ها بالغ بر ۵۰ هزار میلیارد تومان است که معادل ۸.۵ درصد تولید ناخالص ملی خواهد بود.

امیری با یادآوری اینکه یک چهارم از این حوادث در معابر شهری و مابقی در معابر برون‌شهری رخ داده است، افزود: این حوادث در ۵۸ درصد موارد منجر به جرح، ۳۸ درصد منجر به خسارت اعلام شده است.

معاون پیشگیری قوه قضائیه با اشاره به اینکه میزان افراد فوت شده ناشی از تصادفات از سال ۸۴ تا سال ۹۲ نزدیك به ۶۵ درصد كاهش داشته، گفت: با این وجود شاهد افزایش ۱۱۵ درصدی در تعداد مصدومان حوادث رانندگی طی این مدت بوده‌ایم.

ویتاکید کرد:در قوانین قوه قضائیه کرامت و حقوق شهروندی برای تمامی افراد مورد توجه ویژه قرار گرفته و تمامی مسئولان نسبت به این مهم توجه کافی را دارند.