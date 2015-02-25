به گزارش خبرگزاری مهر، فرهاد اقطار افزود: اعتیاد از مسایل روز و اجتماعی مهمی است که بسیاری از افراد در جامعه با آن درگیر هستند و باید در مقابله با آن مشارکت مردمی افزایش یابد.

وی تاکید کرد: باید کار را به مردم واگذار کنیم و آنان نیز با اطلاع‌رسانی از سوی کارشناسان، تحلیلگران، ستاد مبارزه با مواد مخدر و سایر نهادهای مربوطه و از طریق رسانه‌ها کسب آگاهی کرده و خودشان بخواهند که در این زمینه داوطلبانه مشارکت کنند.

مدیرکل آسیب‌های اجتماعی سازمان بهزیستی کشور تصریح کرد: آحاد جامعه می‌بایست در قالب سازمان‌های مردمی، تشکل‌ها و انجمن‌ها در امر مقابله با اعتیاد و اجتماعی کردن این مبارزه مشارکت کنند.

اقطار ادامه داد: باید تجربیات و برنامه‌های پیشگیری برای واگذار کردن بحث مقابله با اعتیاد به مردم منتقل شود و دولت نیز در این زمینه حمایت‌های معنوی کند.

وی با اشاره به اینکه سازمان‌های مردمی مهم‌ترین عنصر در مبارزه با مواد مخدر صنعتی و روانگردان‌ها محسوب می‌شوند، گفت: در این راه نباید از مشارکت خیران و نیکوکاران غافل شد، آنان می‌توانند با سرمایه‌گذاری در امر آموزش، پیشگیری و درمان اعتیاد بسیار کمک‌کننده باشند.

مدیرکل آسیب‌های اجتماعی سازمان بهزیستی کشور گفت: حتی یک بار تجربه مصرف مواد مخدر و ترکیبات ناشی از آمفتامین‌ها تا هفت تا هشت سال در بدن باقی می‌ماند و اعتیادآور است. لذا باید آگاهی‌ها درست به مردم ارائه شود.

وی، مردم را به‌عنوان سرمایه اصلی توسعه کشور دانست و تاکید کرد: اعتیاد به مواد مخدر صنعتی و روانگردان‌ها سلامت بخشی از سرمایه انسانی کشور را از بین می‌برد و به‌عنوان مانع توسعه به شمار می‌رود، ضروری است برای رفع آن مردم را در قالب سازمان‌های مردمی و انجمن‌ها به مقابله با اعتیاد فرا بخوانیم.

اقطار در پایان اظهار امیدواری کرد: با گسترش و توسعه مشارکت مردم برنامه‌ها و فعالیت‌های مبارزه با مواد مخدر صنعتی و روانگردان‌ها هر چه زودتر تحقق یابد تا شاهد افزایش آسیب‌های اجتماعی ناشی از اعتیاد که فساد و طلاق مهمترین آنها بشمار می‌روند، نباشیم و قشر نوجوان و جوان کشور به عنوان سرمایه‌های اصلی توسعه از معضل خانماسوز مواد مخدر در امان بمانند.