پوتين از روحاني قفقازي قدرداني كرد

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر"، پوتين طي نامه كه از سوي دفتر مطبوعاتي رئيس جمهور منتشر شده گفت: فعاليت صلح آميز و خلاقانه شما براي حل منازعات و تلاش تان جهت بهبود وضعيت فضاي اخلاقي در جامعه، سزاوار بالاترين مراتب قدرداني و حمايت كامل است.

رئيس جمهور روسيه اظهار داشته است كه دست يافتن به صلح در قفقاز تنها به واسطه تلاشهاي مشترك و پرتوان تمام كشورهاي منطقه و تمام افرادي كه در كشور زندگي مي كنند محقق مي شود.

پوتين ياد آور شد: وي درباره ريشه كن كردن تروريسم و افراط گرايي، برقراري صلح و امنيت پايدار و ترويج همكاريهاي معنوي، فرهنگي و اقتصادي در قفقاز با پاشازاده هم عقيده است و اين موارد اهداف بلندي بوده كه تمام افراد صادق بدون توجه به دين و شغل بايد براي رسيدن به آنها تلاش كنند.

پوتين تأكيد كرده است كه رهبران معنوي بي ترديد نقش مهمي را در امور قفقاز ايفا مي كنند.

