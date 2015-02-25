وضعیت بستری بیماران سوختگی در ایران و آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سیامک فرخفرقانی در چهارمین همایش کشوری سوختگی که روز چهارشنبه در مرکز همایش های رازی برگزار شد، اظهارداشت: تصادفات ۲۰ هزار مرگ را به صورت سالانه در کشور رقم میزند و به دنبال آن مرگ ناشی از مواد مخدر ۵ هزار نفر و سوختگی ۲۹۰۰ نفر را به کام مرگ میکشاند.
وی تصریح کرد: در حالی به سوختگی توجه نمیشود که مشکلی فاجعه بار است و مشکلات اقتصادی ایجاد میکند و از آنجا که معمولاً بیماران سوخته از اقشار فقیر هستند به علت هزینههای درمان فقیرتر میشود.
دبیر اجرایی چهارمین همایش کشوری سوختگی تاکید کرد: آمار سوختگی در ایران حتی از بسیاری از کشورهای جهان سوم نیز بیشتر است و در حقیقت میتوان گفت مردم ایران هم بیشتر میسوزند و هم بیشتر می میرند.
وی گفت: سالانه ۲ تا ۳ هزار نفر به علت سوختگی جان خود را از دست میدهند و خوشبختانه این رقم در سالهای گذشته رو به کاهش بوده است چنانکه در سال ۸۲-۸۳، ۳ هزار نفر بودند و اکنون این آمار به ۲ هزار نفر رسیده است.
فرخ فرقانی گفت: در ایران با جمعیت ۷۰ میلیونی سالانه ۲۵ تا ۳۰ هزار نفر بستری میشوند در حالی که این رقم در آمریکا با جمعیت ۳۰۰ میلیونی، ۴۰ تا ۴۵ هزار نفر است.
وی ادامه داد: با برگزاری این کنگره تلاش میکنیم توجه مسئولان را به سمت سوختگی جلب کنیم تا با کسب منابع ملی این مسیر را به شکل مطلوب به پیش ببریم.
دبیر اجرایی چهارمین همایش کشوری سوختگی، مهمترین مشکل حوزه سوختگی را فقدان متولی دانست و گفت: از زمان ایجاد مرکز تحقیقات سوختگی در سال ۸۸ مطالبات سوختگی پیگیری میشود.
وی، مشکل دیگر حوزه سوختگی را فقدان تمایل افراد برای ورود به این عرصه به علت درآمد پایین و سختی کار عنوان کرد.
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