۱۵۴۸ اثر تاریخی در یزد به ثبت رسید/۵۰ پرونده دیگر در انتظار ثبت

محمدمهدی شرافت در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: یزد یکی از باستانی ترین شهرها و استانهای کشور به شمار می رود و وجود هزار و ۵۴۸ اثر تاریخی در فهرست آثار ملی گواهی بر این مدعاست.

وی با بیان اینکه ۲۶ مورد از بناهای تاریخی در سال جاری در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است، خاطرنشان کرد: ۲۴ مورد از این آثار منقول و دو اثر معنوی بوده است.

شرافت با بیان اینکه آثار تاریخی، معنوی و طبیعی شناسایی شده در استان یزد بیش از این تعداد است، بیان کرد: در حال حاضر حدود ۵۰ پرونده ثبتی دیگر نیز آماده ارسال به سازمان میراث فرهنگی برای ثبت ملی است.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان یزد، نوع مستندسازی، عکسها و اطلاعات موجود در این پرونده ها را از جمله عواملی عنوان کرد که در راستای بالا بردن کیفیت پرونده های ثبتی استان مؤثر بوده اند.

وی در مورد تعداد بناهای ثبتی شهرستانهای استان یزد نیز اظهار داشت: در شهرستان یزد ۵۷۱ اثر، شهرستان میبد ۲۵۸ اثر، شهرستان اردکان ۲۳۹ اثر، شهرستان ابرکوه ۱۱۹ اثر، شهرستان مهریز ۹۸ اثر، شهرستان تفت ۹۳ اثر، شهرستان اشکذر ۶۰ اثر، شهرستان خاتم ۵۴ اثر، شهرستان بافق ۳۸ اثر و در شهرستان بهاباد ۱۹ اثر ثبت شده در فهرست آثار ملی وجود دارد.

وی، بافت تاریخی شهر یزد را بزرگترین و مهمترین اثر ثبتی یزد اعلام کرد و افزود: این اثر به شماره ۱۵ هزار در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است.

شرافت در مورد نخستین اثر ثبتی استان یزد نیز اظهار داشت: اولین اثر ثبتی استان یزد گنبدعالی در شهرستان ابرکوهاست که در سال ۱۳۱۲ به شماره ۱۹۵ در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است.