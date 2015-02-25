تاکسیرانان غیرفعال جریمه می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان تاکسیرانی شهرداری قزوین، مجید اسلامی اظهار داشت: یکی از مأموریت های هیئت انضباطی سازمان تاکسیرانی شهرداری قزوین نظارت بر عملکرد تاکسیرانان است و برخورد با تخلفات احتمالی است.

وی اضافه کرد: اگر گزارشات بازرسی، مدیران شرکت‌های حمل و نقل عمومی(آژانس‌ها) و یا گزارشات مردمی عدم فعالیت تاکسیران را تأیید کند پس از بررسی های لازم و اثبات تخلف فرد تاکسیران با وی برخورد جدی می شود.

دبیر هیئت انضباطی سازمان تاکسیرانی شهرداری قزوین بیان کرد: پس از مشخص شدن عدم فعالیت تاکسیران برای اطلاع از وضعیت استفاده از سهمیه بنزینی که در اختیار تاکسیران قرار دارد، نسبت به اخذ پرینت کارت سوخت وی اقدام می شود.

اسلامی ادامه داد: در صورتی که فروش و یا در اختیار قرار دادن سهمیه بنزین توسط تاکسیران به صورت غیرمجاز ثابت شود، علاوه بر جرایمی که در هیئت انضباطی برای وی در نظر گرفته می شود پرونده تاکسیران متخلف برای اخذ تصمیات لازم به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع داده می شود.

وی یادآور شد: از مدیران شرکت های حمل و نقل درون شهری(آژانس ها) و شهروندان تقاضا می شود در صورت مشاهده عدم فعالیت تاکسیرانان مراتب را به سازمان تاکسیرانی شهرداری قزوین اطلاع رسانی کنند.