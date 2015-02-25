به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر منصور اعتصامی ترویج فرهنگ بیمه‌ای در جامعه و آشنایی با تأمین اجتماعی را نیازمند آموزش و فرهنگ سازی در کلیه دوره‌های تحصیلات ارزیابی کرد.

وی اظهار داشت: با توجه به مصوبه هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی در خصوص ضرورت ارتقاء دانش و فرهنگ بیمه‌های اجتماعی و ترویج مفاهیم بیمه و تامین اجتماعی در کتب درسی و مقاطع مختلف آموزش و پرورش، از تمامی همکاران و صاحبنظران برای همکاری در این زمینه دعوت به عمل می آید که در این موضوع پراهمیت سازمان تأمین اجتماعی را یاری دهند.

اعتصامی افزود: بر این اساس دبیرخانه کارگروه تدوین راهبردی مطالب حوزه تامین اجتماعی در کتب درسی تشکیل شده و از دریافت هرگونه طرح، پیشنهاد و یا مطالب در قالب های آموزشی استقبال می‌شود.

وی گسترش و ترویج مفاهیم بیمه های اجتماعی و معرفی جامع کارکردهای بیمه های اجتماعی و تامین اجتماعی در نظام توسعه‌ای کشور نظیر حوزه های درمانی، بازنشستگی، حوادث ناشی از کار و... را با زبان و مفاهیم ساده از مهمترین اهداف اجرای این برنامه در سطوح آموزشی و پرورشی و همچنین آموزش عالی برشمرد.

معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان تأمین اجتماعی ارائه مفاهیم در قالب حکایتهای کوتاه، عبارات و پیام های ارتباطی نوشتاری کوتاه به زبان ساده و هرنوع قالب مناسب ارتباطی و آموزشی برای رده های سنی کودکان، نوجوانان و جوانان با هدف ترویج فرهنگ تامین اجتماعی و همچنین خلق شخصیت برای انتقال مفاهیم به زبان ساده برای مخاطبین را مورد تأکید قرار داد و گفت: متقاضیان می توانند طرحهای پیشنهادی خود را از طریق پست الکترونیک و یا صندوق پستی به سازمان تأمین اجتماعی ارسال نمایند و اداره کل آموزش و پژوهش سازمان تأمین اجتماعی امکان پرداخت حق‌التألیف به مولفین را خواهد داشت.

به گفته اعتصامی؛ این فراخوان دائمی بوده و طرحهای ارسالی در توالی سه ماهه توسط کمیته داوری مورد بررسی قرار می گیرد. مرحله اول تا تاریخ ۲۰ /۱۲ /۱۳۹۳ خواهد بود.

متقاضیان می‌توانند آثار خود را از طریق پست الکترونیکی amozesh.pajohesh@tamin.ir و یا به آدرس اداره کل آموزش و پژوهش سازمان تامین اجتماعی، واقع در خیابان آزادی، پلاک ۳۴۵، کدپستی: ۱۴۵۷۹۶۵۵۹۵ (تلفن:۶۴۵۰۳۱۵۸ نمابر:۶۶۵۸۰۷۱۵ ) ارسال نمایند.