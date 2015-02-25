مسابقات سراسری قرآن پرجاذبه ترین رویداد فرهنگی کشور است

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل جبارزاده، استاندار آذربایجان‌ شرقی در مراسم افتتاحیه سی و هفتمین دوره مسابقات قرآن کریم در تبریز با اشاره به نزول قرآن کریم بر قلب نبی مکرم اسلام، اظهار داشت: قرآن کریم نوری بود که در دل نبی مکرم اسلام تابید و نورانیت آن بشریت را متجلی ساخت و در خاندان مطهر ایشان نیز این نور الهی تابیدن گرفت.

وی با اشاره به برگزاری این دوره از مسابقات در تبریز گفت: قاریان و حافظان قرآن کریم طلایه داران نور در جای جای میهن اسلامی هستند و امروز در تبریز گرد هم آمده‌اند.

جبارزاده تصریح کرد: انقلاب اسلامی ایران با رهبری امام راحل از قرآن نشات گرفته است و در مسیر خود قرآن الگوی حرکت آن بوده است.

رئیس ستاد عالی برگزاری سی‌‌وهفتمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم با تاکید بر اینکه برگزاری این مسابقات پرجاذبه‌ترین اقدام فرهنگی کشور است، ادامه داد: قرآن دارای ظرفیت بسیار بالایی در تمامی امور اجرایی کشور است و باید همه مسئولان و مردم در گسترش معنویت در جامعه اهتمام ورزند.

وی، فراگیری، آشنایی و انس با مفاهیم نورانی قرآن کریم را از مهم‌ترین ضرورت‌های فرهنگی و از وظایف آحاد جامعه اسلامی عنوان کرد و گفت: در این خصوص با توجه به جایگاه رفیع قرآن و انوار وحی الهی در توسعه و نشر آموزه‌‎های والای قرآن کریم و تاکیدات فراوان حضرات معصومین(ع) در این زمینه، وظیفه دست‌‎اندرکاران این مسابقات دو چندان شده است.

استاندارآذربایجان‌شرقی با بیان اینکه در چنین ایامی آذربایجان‌شرقی میزبان مسابقات قرآنی خواهد بود و تمام تلاش مسئولان استانی، این خواهد بود که میزبان خوبی برای مسابقات قرآن کریم خواهد بود، افزود: شهر تبریز در این ایام از نور قرآن بهره مند بوده و میزبان شرکت کنندگان خواهد بود.

وی یادآور شد: در زمینه برگزاری کیفی مسابقات قرآن کریم در تبریز با محوریت نماینده ولی فقیه در استان به عنوان میزبان اصلی مسابقات تلاش خواهیم کرد.