محصولات پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان در راه تجاری سازی

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سیف الله سعدالدین صبح چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل دانشگاه سمنان اظهار داشت: پنجمین جشنواره و نمایشگاه علم تا عمل با شعار «تبلور تجاری‌سازی فناوری» سوم تا پنجم اسفند ماه سالجاری در محل مصلی تهران برگزار و پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان با هشت شرکت فناور در این جشنواره و نمایشگاه شرکت کرد.

وی افزود: از هشت طرح شرکت کننده پارک علم و فناوری دانشگاه، سه طرح ملی توسط استانداری برای مرحله‌ داوری پنجمین جشنواره و نمایشگاه علم تا عمل انتخاب شده اند.

رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان گفت: این طرحها شامل «تولید سیستم های هشدار دهنده پارامترهای محیطی از طریق تلفن همراه (SMS) و وب» مربوط به شرکت مهندسی پویان صنعت قومس، طرح «توليد انواع سنسورهاي حرارتي، الکتریکی و مغناطیسی» مربوط به شرکت سامفر و طرح «ساخت محصولات نوین در حوزه مصرف بهینه انرژی و انرژی ها نو» مربوط به شرکت توسعه فناوری های سبز بهساز، هستند.

سعدالدین شمار طرح های شرکت کننده از استان سمنان در این جشنواره را ۲۰ طرح اعلام و اظهار داشت: این طرح ها پس از ارزیابی اولیه در استان توانسته اند امتیاز لازم را در شاخصهای فناوری و تجاری سازی کسب کنند.

وی استقبال علاقمندان به علم و فناوری از غرفه پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان را گسترده و چشمگیر ارزیابی کرد.

محصولات فناورانه پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان در راه تجاری سازی

رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان همچنین اظهار داشت: به منظور تجاری سازی محصولات فناورانه، تفاهم نامه همكاری بین این پارک و شركت شهركهای صنعتی استان منعقد شد.

سعدالدین افزود: این تفاهم نامه به منظور توسعه و تحکیم همکاری ها و فعالیت های علمی، آموزشی، فن آوری و تحقیقاتی منعقد شده است.

وی با بیان اینکه این تفاهم نامه به مدت دو سال قابل اجراست تصریح کرد: امیدواریم این تفاهم نامه بتواند به ارتقاء کمی و کیفی اهداف پارک علم و فناوری و برنامه های مشترک با شرکت شهرک های صنعتی کمک کند.

استفاده شرکت عقاب افشان از محصولات فناورانه پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان

معاون پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان نیز در این گفتگو گفت: تست ایستایی و واژگونی محصولات تولیدی شرکت عقاب افشان سمنان تولید کننده اتوبوسهای درون و برون شهری با استفاده از محصول فناورانه این پارک تایید شد.

داوود معروفی اظهار داشت: شرکت توسعه فناوری ربات صنعتی هیوا از پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان دستگاه roll over test را برای انجام این تست طراحی و ساخته است.

وی افزود: این دستگاه برای تست واژگونی خودرو مورد استفاده قرار می گیرد و شرکت عقاب افشان توانست، با استفاده از این دستگاه با حضور کارشناسان و ممیزان خارجی، آزمون های R۶۶ و R۱۰۷ تمام اتوبوس های مسافربری خود را در ایران مورد بررسی قرار دهد و استانداردهای لازم را اخذ کند.

معاون پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان تصریح کرد: شرکت توسعه فناوری ربات صنعتی هیوا از سال ۱۳۸۸ در پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان پذیرش شد و تحت حمایت پارک موفقیت های بسیاری کسب کرده است.

به گفته معروفی؛ شرکت های فناور این مجموعه تا کنون موفقیت های بسیاری را بدست آورده اند که این امر نشان دهنده حرکت پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان در مسیر صحیح برای رسیدن به اهداف خود است.