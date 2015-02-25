آمل میزبان والیبال و هندبال ورزشهای کارگری کشور است

به گزارش خبرگزاری مهر، ولی الله چلایی درآیین حمل مشعل اولین المپیاد کارگری کشور گفت:میزبانی المپیاد ورزشی کارگران برای اولین بار در کشور در استان مازندران اتفاق افتاده است و امیدوارم میزبانی خوبی شهرستان آمل در این رقابت ها داشته باشد.

وی تصریح کرد: این المپیاد با حضور ۱۹۹۰ ورزشکار در ۲۱ رشته ورزشی و ۱۵ شهرستان برگزار می شود.

این مسئول با بیان اینکه مسابقات انتخابی المپیاد ورزش های کارگری در ۳۱ استان کشور برگزار شده، افزود: نفرات برتر و تیم ها در المپیاد ورزشی کارگران کشور در مازندران حضور پیدا می کنند.

چلابی با اشاره به این که شهرستان آمل میزبان دو مسابقات والیبال با حضور ۸۵ ورزشکار و هندبال با حضور ۷۵ ورزشکار است، بیان کرد: محل اجرای مسابقات نیز ورزشگاه پیامبر اعظم(ص) شهرستان آمل است.

رییس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان آمل، ادامه داد: صبح روز چهارشنبه حمل مشعل از میدان ۱۷ شهریور به سمت فرمانداری با حضور ورزشکاران و تعدادی از کارگران ملبس به لباس کار صورت گرفت و در فرمانداری با حضور مسئولین و خیرمقدم گویی فرماندار، مشعل به عهده کمیته حمل مشعل داده شد تا به مقصد بابل حرکت کند.

وی با بیان این که در روز هفتم اسفند و از ساعت ۱۴ مراسم افتتاح المپیاد در سالن شهید سید رسول حسینی مرکز استان برگزار می شود، گفت: کلیه ورزشکاران در این روز حضور داشته و قرار است وزرای تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ورزش و جوانان و رییس مجلس شورای اسلامی حضور داشته باشند.

چلابی با اشاره به این که در روزهای هشتم و نهم اسفند برگزاری مسابقات انجام می شود، بیان داشت: تیم های برتر در روز نهم مشخص و در همان روز اهدای جوایز انجام می شود.