افراد فقیر بیشتر می سوزند/ تحمیل هزینه های سوختگی به وزارت بهداشت

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمد جواد فاطمی در چهارمین همایش کشوری سوختگی که روز چهارشنبه در مرکز همایش های رازی برگزار شد، افزود: متأسفانه در عرصه پیشگیری از سوختگی مشکلات متعددی داریم و پس از سوختگی نیز بیماران به صورت ناقص درمان میشوند و در مرحله آخر یعنی بازتوانی نیز کاری برای بیماران سوخته صورت نمیگیرد.
وی تصریح کرد: وزارت بهداشت هزینه اشتباهات ارگانهای مختلف را میپردازد یعنی اقدامات پیشگیرانهای که باید توسط شهرداری، وزارت صنعت و معدن و تجارت و وزارت نیرو صورت گیرد انجام نمیشود و فشار زیادی به علت حوادث به وزارت بهداشت تحمیل میشود.
فاطمی تاکید کرد: افرادی که دچار سوختگی میشوند معمولاً از قشر فقیر هستند و هزینه درمان خود را ندارند و به همین علت فشار مالی زیادی به وزارت بهداشت تحمیل میشود بنابراین توجه زیادی به این بخش صورت نمیگیرد و باز به همین علت اتفاق خاصی در حوزه سوختگی روی نمیدهد.
دبیر علمی چهارمین همایش کشوری سوختگی تصریح کرد: مرکز تحقیقات سوختگی دانشگاه علوم پزشکی ایران تلاش میکند تا برای سوختگی و مشکلات آن زمان بگذارد و هزینه کند و امیدواریم این هزینه با تأثیری که گذاشته میشود جبران شود.
وی افزود: امسال حدود 120 مقاله به دبیرخانه همایش کشوری سوختگی رسیده است که کیفیت این مقالات در قیاس با گذشته افزایش یافته ولی هنوز کیفیت مطلوب را ندارند و بسیاری تکراری بوده یا ترجمه شدهاند.
وی گفت: مراکز سوختگی سطح کشور به علت وجود نمونه های متعدد چنانچه برنامهای مدون داشته باشند میتوانند تحقیقات خوبی ارایه دهند.
فاطمی خاطرنشان کرد: متأسفانه اغلب تحقیقات ما منجر به چاپ مقاله میشود و ابتر باقی میماند و مرکز تحقیقات نیز از این مشکل مبرا نبوده است. بنابراین امیدواریم تحقیقات ما به نحوی صورت گیرد که شنونده بینالمللی داشته باشد.
وی گفت: گاهی از من خواسته میشود چند میهمان خارجی دعوت کنیم تا همایش شکل بینالمللی پیدا کند ولی من معتقدم کنگرهای بینالمللی است که شنونده بینالمللی داشته باشد.
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