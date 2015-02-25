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۶ اسفند ۱۳۹۳، ۱۲:۳۸

کورانی فر تاکید کرد:

لزوم معرفی آئین ها و سنتهای لرستان/دستگاههااز بخشی نگری پرهیزکنند

لزوم معرفی آئین ها و سنتهای لرستان/دستگاههااز بخشی نگری پرهیزکنند

خرم آباد - معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار لرستان بر لزوم معرفی میراث فرهنگی و معنوی و همچنین مراسم های آئینی و سنتی لرستان تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی کورانی فر صبح چهارشنبه در همایش سالانه کانون آئینی سنتی لرستان طی سخنانی با بیان اینکه لرستان دارای ظرفیتهای زیادی در بخشهای مختلف است اظهار داشت: شکوفایی هر کدام از این ظرفیت ها می تواند بسترساز توسعه و تحول در لرستان شود.

وی با اشاره به داشته های لرستان در حوزه کشاورزی، منابع طبیعی، معادن، گردشگری و... و. بیان داشت: در حال حاضر بیش از ۲۵۰ گونه گیاه دارویی در لرستان وجود دارد.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار لرستان به قابلیتهای استان در حوزه نیروی انسانی نیز اشاره کرد و گفت: در هیچ جای ایران نیروهای توانمند و مستعدی مانند لرستان وجود ندارد.

کورانی فر به استعداد و هوش سرشار جوانان لرستانی اشاره کرد و افزود: باید ضمن فراهم آوردن بسترها، همگان در راستای شکوفایی قابلیتهای استان احساس مسئولیت کرده و تلاش کنند.

وی در ادامه به آداب و رسوم و سنتهای بومی و محلی لرستان اشاره کرد و گفت: میراث فرهنگی، مادی و معنوی لرستان ظرفیت فوق العاده و منحصر به فردی برای معرفی استان است.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار لرستان با بیان اینکه توجه به این ظرفیت ها می تواند منشا تحول در حوزه اقتصاد، معیشت و بهبود وضع زندگی مردم لرستان شود یادآور شد: وظیفه همه ما ضمن حفظ این میراث مادی و معنوی، احیا و معرفی آن است.

کورانی فر با بیان اینکه ظرفیت برگزاری جشنواره های بین المللی به منظور معرفی ظرفیتهای استان در حوزه میراث فرهنگی و معنوی وجود دارد عنوان کرد: برگزاری این جشنواره ها در گام نخست بستر معرفی قابلیتهای استان به هموطنان را فراهم کرده و در گام بعدی زمینه ساز معرفی لرستان به کشورهای همجوار و کل دنیا خواهد شد.

وی به وظیفه خطیر مدیران فرهنگی استان در این زمینه اشاره کرد و یادآور شد: در این راستا به منظور تحقق اهداف، دستگاههای فرهنگی باید از نگاه بخشی و جزیره ای پرهیز کنند.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار لرستان ادامه داد: دستگاههای متولی امر در حوزه فرهنگی باید به عنوان یک تیم و کارگروه در راستای معرفی داشته های فرهنگی و بومی لرستان تلاش کنند.

کورانی بر لزوم حفظ و احیای مراسم ها و برنامه های آئینی و سنتی لرستان تصریح کرد: حفظ میراث فرهنگی و معنوی استان باید اولویت همگان به ویژه دستگاههای مرتبط باشد.

وی همچنین از برنامه های مدیریت ارشد استان در حوزه میراث فرهنگی و شکوفایی قابلیتهای این بخش طی سال ۹۴ خبر داد.

کد مطلب 2506475

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