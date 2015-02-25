مختومه شدن ۷۰ درصد پرونده ها در کلانتری ها

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سعید منتظرالمهدی در همایش ملی پیشگیری انتظامی از وقوع جرم، گفت: بر اساس پژوهش های صورت گرفته افزایش جرم رابطه معناداری با کاهش امنیت و اعتماد اجتماعی دارد.

وی افزود: پدیده جرم و کج‌روی از نان شب واجب تر است و باید در نیروی انتظامی بتوانیم اعتماد مردم را در سطح عمومی و نسبت به مسائل جامعه ایجاد کنیم.

منتظرالمهدی با اشاره به اینکه امنیت از دو بعد بیرونی و درونی که همان امنیت اجتماعی است، مهم است گفت: باید به مقوله پیشگیری از جرم توجه کنیم، باید در ابتدا چیستی پدیده ها را بشناسیم تا بتوانیم راهکار درستی درباره پیشگیری از وقوع جرم را اجرا کنیم زیرا جرایم چند وجهی هستند و برای شکل گیری جرایم علل متفاوتی مطرح است.

وی ادامه داد: اگر فقر و بیکاری و تورم در جامعه وجود داشته باشد نرخ وقوع جرایم افزایش پیدا می کند تا جایی که اگر در خانواده ای عواطف شکل نگیرد زمینه های ارتکاب جرم در بین فرزندان آن خانواده افزایش پیدا می کند.

معاون اجتماعی ناجا با اشاره به اینکه فرزندان طلاق و افرادی که در حاشیه شهرهای بزرگ زندگی می کنند نرخ ارتکاب جرایم را بالا می برند، افزود: اگر آموزش در ابعاد مختلف به افراد داده نشود باید شاهد جرم های گوناگون که ریشه در مسائل اجتماعی دارند در جامعه باشیم.

منتظر المهدی در ادامه با اشاره به ۳ مولفه که در وقوع جرم و پیشگیری از آن نقش دارند، افزود: فرصت و بستر انجام بزه یکی از مولفه های وقوع جرم است که باید آن فرصت برای بزهکار از بین برود و پلیس می تواند با حضور به موقع خود مانع ایجاد فرصت برای مجرم شود.

وی گفت: به دلیل وجود مراکز مشاوره ای که در مسائل اجتماعی، خانوادگی و روانشناسی در کلانتری ها به مراجعه کنندگان خدمات مشاوره ای ارائه می دهند، ۷۰ درصد از پرونده های ارجاعی به کلانتری ها قبل از ارسال به دستگاه قضایی مختومه شده و به صلح و سازش می رسند.