۹ مدرسه علمیه خواهران در استان بوشهر فعال است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام یوسف جمالی صبح چهارشنبه در نشست با خبرنگاران با تبریک به مناسبت میلاد حضرت زینب کبری(س) اظهار داشت: زنان نیمی از جامعه را تشکیل میدهند و نیاز است که برای حضور زنان در عرصه تبلیغ جامعه سرمایهگذاری کنیم و این موضوع خروجی بسیار خوبی خواهد داشت.
وی با اشاره به اینکه حضرت زینب(س) با دست خالی و دستهای بسته در مقابل هجمه های فرهنگی دشمن ایستاد، ادامه داد: اقدامات آن حضرت نشان داد که هر چه برای حضور زنان در عرصه تبلیغ دینی هزینه کنیم، نوعی سرمایهگذاری است که نتایج بسیار خوب و روشنی خواهد داشت.
مدیر حوزه علمیه خواهران استان بوشهر به فعالیتهای ۱۵ ساله مدارس علمیه خواهران در استان بوشهر اشاره کرد و افزود: در سطح استان بوشهر ۹ مدرسه علمیه مشغول فعالیت زیر نظر حوزه علمیه خواهران استان بوشهر هستند.
وی با بیان اینکه هشت مدرسه در مقطع کارشناسی و یک مدرسه در مقطع سیکل فعالیت دارند، بیان داشت: این افراد پس از پایان تحصیلات خود مدرک کارشناسی مورد تائید وزارت علوم را دریافت میکنند و این مدارک معادل مراکز دانشگاهی است و میتوانند با این مدرک ادامه تحصیل دهند.
جمالی با بیان اینکه سطح سه یا مقطع کارشناسی ارشد در مدرسه علمیه معصومه بوشهر امکان ادامه تحصیل را فراهم کرده است، اذعان داشت: در سطح مدارس علمیه استان بوشهر هم اکنون یک هزار خوار طلبه مشغول به تحصیل هستند.
وی با بیان اینکه ثبتنام از علاقه مند به تحصیل در حوزههای علمیه تا دهم اسفندماه ادامه دارد، تاکید کرد: زمینه اشتغال برای فارغالتحصیلان حوزههای علمیه خواهران فراهم است که به عنوان مشاور و مدرس در مدارس استان مشغول به کار میشوند.
مدیر حوزه علمیه خواهران استان بوشهر با اشاره به دو مدرسه در شهرهای خورموج و اهرم در حال تکمیل است، افزود: ساختمان پنج مدرسه نیز در استان در حال بهرهبرداری است.
وی به وجود بیش از ۱۰ هزار کتاب در کتابخانه مجازی حوزه علمیه خواهران بوشهر اشاره کرد و بیان داشت: این کتابخانه بخشی از پژوهشگاه مجازی است که بخشهای مهم دیگری نیز در این پژوهشگاه وجود دارد.
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