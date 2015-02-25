سنن بایدعقلانی و شرعی باشند/لزوم تقید به فقه اسلامی درمجالس ترحیم

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حمید عظیمی چهارشنبه در همایش ساماندهی مجالس ترحیم و رونمایی از منشور این مجالس گفت: آداب و سنن هر قوم و ملتی نمودی از فرهنگ آن است و چه بسا ما نیز همانند گذشتگان خود با پایه گذاری برخی رسوم و سنن، میراثی فرهنگی را برای آیندگان به ارمغان گذاریم اما در این بین این نکته باید مورد توجه قرار گیرد که تمام آداب و سنن جامعه اسلامی ما باید مهر تایید عقل و شرع را ضمیمه داشته باشند.

وی در ادامه مجالس ترحیم را یکی از نمادهای فرهنگی جامعه ایرانی دانست و افزود: در برگزاری این مراسم باید مواردی مانند برگزاری مجالس برای افراد معقول و پذیرفته شده و نیز اجتناب از استفاده ابزاری از چنین مجالسی مورد توجه قرار گیرد چرا که متاسفانه امروز در جامعه ما برای هر فردی با هر وجهه رفتاری و هویتی در زمان حیات مراسم ترحیم به عنوان فردی عزیز و گرامی برگزار می شود و حتی گاهی چنین مراسمی به ابزار تبلیغ افراد و یا فخرفروشی و تشریفات تبدیل می شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان در ادامه با اشاره به برخی آسیب شناسی های مجالس ترحیم اظهار داشت: کمرنگ شدن ابعاد معنوی و مذهبی مجالس، تبدیل شدن به مراسمی تشریفاتی و گاه کمرشکن برای صاحبان عزا بلحاظ مخارج و هزینه ها و نیز استفاده ابزاری برای خودنمایی و فخرفروشی افراد از جمله آسیب های متوجه این مراسم هستند در حالیکه مجالس ترحیم محفل موعظه و عبرت آموزی هستند و باید اعمال و افعال مستند شرعی، آموزه های دینی و قرآنی و سیره انبیا و ائمه اطهار در آنها رعایت و از ورود موضوعات و اقدامات غیر شرعی و تشریفاتی در آن جلوگیری شود.

وی ورود برخی بدعت ها و آسیب ها در مجالس ترحیم را نمونه ای از رویکرد نادرست در خصوص دین و سخت و مشقت بار جلوه دادن آن دانست و تصریح کرد: باید با تاسی به اصول عقلانی و شرعی فقه اسلامی، ضمن ارائه تصویری مطلوب از دین، نسبت به ساماندهی مراسمی چون مجالس ترحیم اقدام کنیم چرا که وقتی فردی برای تسلیت در مجلس حضور می یابد نیازی به تابلوی ترحیم نیست و یا بجای ارسال چنین تابلوهایی می توان با یک پیامک به صاحبان عزا تسلیت گفت که همه این موارد نوعی اصراف هستند.

حجت الاسلام عظیمی به رونمایی از منشور مجالس ترحیم آذربایجان شرقی نیز اشاره کرد و گفت: اجرای این منشور نیازمند بسیج عمومی همه عوامل دخیل در آن از خادمین مساجد گرفته تا مداح، قاری قرآن، روحانی و صاحبان و شرکت کنندگان در چنین مجالسی و فرهنگ سازی در این خصوص است و امیدواریم با همکاری همه عوامل در اجرای موارد مندرج در این منشور، شاهد ساماندهی این حوزه و پیروی از مستندات و موازین شرعی و عرفی در برگزاری مجالس ترحیم باشیم.