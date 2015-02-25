کرمانشاه از ظرفیت های مناسبی برای توسعه ورزش برخوردار است

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم افتتاحیه رقابت های ووشو قهرمانی بانوان کشور در رده سنی بزرگسالان صبح چهار شنبه با حضور نایب رئیس فدراسیون، استاندار کرمانشاه و چند تن از مسئولان استانی در سالن امام خمینی(ره) کرمانشاه، محل برگزاری مسابقات برگزار شد.

استاندار کرمانشاه در این مراسم بر توسعه ورزش در بین اقشار مختلف جامعه تاکید کرد و افزود: روی آوردن مردم به ورزش باعث افزایش نشاط و سلامتی در سطح جامعه می شود.

ابراهیم رضایی بابادی گفت: این استان ظرفیت های بسیاری برای توسعه ورزش در اختیار دارد که باید با برنامه ریزی صحیح از آنها بهترین استفاده را برد.

وی توجه مردم به امر ورزش را ضروری دانست و تصریح کرد: توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای در کنار ورزش همگانی دو رویکرد مهم استان در راستای توسعه ورزش است.

رضایی به برگزاری مسابقات مهم ورزشی طی ماه های اخیر در کرمانشاه اشاره کرد و گفت: این امر می تواند در توسعه و شکوفایی ورزش در استان بسیار حائز اهمیت باشد.

گفتنی است، رقابت های ووشوی قهرمانی کشور بانوان از روز یکشنبه سوم اسفند در کرمانشاه آغاز شده و فردا با برگزاری مسابقات رده سنی بزرگسالان به پایان خواهد رسید.