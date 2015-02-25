کاروان «سفرنامه سلامت و امید» به خوزستان رسید

علی خدادادی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: سفرنامه سلامت و امید با هدف پیشگیری و آموزش، معرفی خیرین نمونه کشوری، الگوسازی و تعمیم حرکت نیکوکارانه در جامعه، جذب کمک های مالی و معنوی از پتانسیل های حقیقی و حقوقی برای ساخت خانه های سلامت و اعزام کاروانهای سلامت در كشور اجرا می شود.

وی افزود: به همین منظور و در ادامه اجرای این برنامه، كاروان این سفرنامه روز گذشته وارد خوزستان شد تا در شهرهای رامهرمز، دزفول، آبادان و اهواز به اجرا درآید.

قائم مقام رئیس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در خصوص دیگر اهداف اجرای این برنامه اظهار كرد: از زمینه سازی مناسب و ترویج فرهنگی وقف و نیکوکاری، ترویج فرهنگ کمک های نوع دوستانه دائم الخیرات به جای حرکت های معنوی موردی، کوتاه و مقطعی، جهت دهی فعالیت های خیرخواهانه و داوطلبانه با اهداف و فعالیت های جمعیت هلال احمر نیز می توان به عنوان دیگر اهداف این سفرنامه سلامت و امید اشاره كرد.

خدادادی با اشاره به نقش جمعیت هلال احمر تصریح كرد: جمعیت هلال احمر نقش بسزایی در اجرای سیاست های نظام سلامت دارد و در حوزه پیشگیری و مشارکت های مردمی در این راه خدمات ارائه می دهد.

وی عنوان كرد: این سفرنامه تاكنون در ۱۱ استان كشور اجرا شده و خوزستان دوازدهمین استانی است كه طبق برنامه ریزی های صورت گرفته برای ارائه اهداف این طرح در نظر گرفته شده كه مقرر شد این طرح از روز پنجم تا هشتم اسفند ماه در چهار شهر رامهرمز، دزفول، آبادان و اهواز اجرا شود.