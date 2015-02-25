چهارمین همایش دانشجویی سلامت اجتماعی و ازدواج در بیرجند برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل کمیته امداد خراسان جنوبی پیش ازظهر چهارشنبه در همایش دانشجویی ازدواج و سلامت اجتماعی اظهارکرد: بعد از فرمایشات مقام معظم رهبری در جمع مردم خراسان شمالی در ارتباط با سبک زندگی، کمیته امداد برحسب وظایف خود، در این زمینه ورود پیدا کرده و برگزاری همایش هایی را در دستور کار خود قرار داده است.

سید جواد رضوی، تقویت باورهای دینی و تعالی هویت فرهنگی و علمی دانشجویان، ارتقاء آگاهی های اجتماعی دانشجویان و طلاب، جهت گیری صحیح فکری و ارزشی دانشجویان و طلاب، آشنایی آن ها با مسائل اساسی نظام مقدس جمهوری اسلامی، شناسایی دانشجویان نخبه را از جمله اهداف برگزاری این همایش عنوان کرد.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان جنوبی ادامه داد: فراخوان همایش در موضوعات تعیین شده انجام و بعد از دریافت و پذیرش مقالات کار داوری انجام و مقالات برتر انتخاب شدند.

رضوی از ارسال ۱۰۳ مقاله به دبیرخانه همایش دانشجویی سلامت اجتماعی و ازدواج خبر داد و گفت: از این تعداد ۱۰ مورد به عنوان مقالات برتر انتخاب شدند.

وی به محورهای برگزاری این همایش اشاره کرد و افزود: اهمیت و جایگاه ازدواج از منظر آموزه های دینی، اصول ازدواج موفق، سالم و پایدار، عوامل تحکیم پیوند ازدواج، نقش ازدواج و کاهش آسیب های اجتماعی، علل تاخیر ازدواج و بررسی عوامل بازدارنده و تسهیل کننده ازدواج مجدد از جمله این محورها بود.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان جنوبی تصریح کرد: امروز همگان به این نتیجه رسیده اند که دنیا هیچ راهی برای آرامش جز اسلام مبتنی بر حاکمیت ولی فقیه نخواهد داشت.

رضوی با اشاره به گسترش روز به روز اسلام در دنیا، بیان کرد: با وجود تمامی تبلیغات سنگین و سدهای زیادی که دشمنان برای مسلمانان ایجاد کرده اند اسلام در اروپا و امریکا در حال گسترش بوده به همین دلیل دشمنان احساس خطر کرده اند.

وی ابراز امیدواری کرد: اسلام ناب محمدی در جهان جای خود را روز به روز بیشتر باز خواهد کرد.