روحانيت در ترويج فرهنگ حفظ منابع طبيعی نقش اساسی دارند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سيد محمود ترابي صبح چهارشنبه در گردهمايي علما و طلاب دامغاني با حضور مسئولان اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان سمنان در محل سالن اجتماعات مدرسه علميه موسويه(آقا) اين شهر اظهار داشت: روحانيت در تمامي عرصه ها نقش مهم و تاثيرگذاري دارند و بهترين معرف منابع طبيعي در جامعه به حساب مي آيند.

وي از درختكاري و توجه به منابع طبيعي به عنوان مظهر علم الهي ياد و تصريح كرد: درختكاري يك تكليف الهي است و اجر و پاداش فراوان دارد و همه بايد به اين امر مهم و مورد تاكيد مقام معظم رهبري توجه و تلاش كنيم.

روحانيت دژ محكم اسلام هستند

رئيس شوراي فرهنگ عمومي شهرستان دامغان افزود: پاداش معنوي درختكاري بسيار فراوان است و آيات و روايات متعددي از ثمره تلاش و كوشش درختكاران و حفظ و حراست از منابع طبيعي بيان شده و ما با تاسي از آن ها بايد بيش از گذشته كوشا باشيم.

ترابي خاطر نشان ساخت: همه بايد به قوانين منابع طبيعي احترام بگذارند و در حراست و پاسداري از منابع طبيعي به عنوان نعمت هاي الهي كوشا باشيم و اين نعمت بس عظيم را به ديگر نسل ها منتقل و از تخريب به عرصه هاي منابع طبيعي جلوگيري كنيم.

وي يادآور شد: روحانيت دژ محكم اسلام هستند و حكم باروهاي اطراف شهر را دارند و بايد به رسالت و وظيفه خود به خوبي عمل كنند.

حضور روحانيان در جامعه نبايد كمرنگ باشد

رئيس حوزه هاي علميه شهرستان دامغان با بيان اينكه روحانيان بايد در مجالس عمومي، ملي و مذهبي حضوری پر رنگ داشته باشند خاطرنشان کرد: توقعات مردم از روحانيت بسيار زياد است و آن ها و حضورشان در جامعه نبايد كمرنگ باشد.

ترابی جايگاه روحانيت را جايگاه رسول اكرم(ص) بيان كرد و گفت: بايد با عمل براي اين نقش كه اهميت ويژه اي دارد به خوبي تبليغ كنند با حضور روحانيت است كه مجالس عمومي، ملي و مذهبي معنويت پيدا مي كند.

ساماندهی ۳۵۰۰ نفر هميار طبيعت در استان سمنان

معاون فني اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان سمنان نیز در این نشست از عضويت سه هزار و ۵۰۰ نفر در اين استان به عنوان هميار طبيعت خبر داد و اظهار داشت: به منظور استفاده از نيروهاي مردمي در حفظ، احيا، توسعه و ترويج و تبديل منابع طبيعي به معارف عمومي طرح هميار طبيعت در اين استان اجرا شد.

سيد نقي عزيزي افزود: ترويج فرهنگ منابع طبيعي بين اقشار جامعه و جلب مشاركت مردم در امر حفاظت، احيا و توسعه در منابع طبيعي از مهمترين اهداف طرح هميار طبيعت است.

وي به گروه هاي هدف در اجراي اين طرح اشاره کرد و اظهار داشت: هميار طبيعت مروج دانش آموز، هميار طبيعت مروج و هميار طبيعت محافظ از گروه هاي هدف اين طرح هستند.

رشد اقتصادي مهمترين هدف اجراي طرح ترسيب كربن در دامغان

معاون فني اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان سمنان به اجراي طرح بين المللي ترسيب كربن در ۱۱ روستاي جنوب شهرستان دامغان پرداخت و افزود: ارتقاء معيشت مردم، رشد اقتصادي و كمك به فقرزدايي از مهمترين اهداف اجراي اين طرح است كه از سوي دفتر عمران سازمان ملل و با همكاري سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري كشور در حال اجرا است.

وي خاطر نشان ساخت: اين طرح بين المللي در حاشيه كوير مركزي و با مساحتي بالغ بر ۵۱ هزار و ۶۶۲ هكتار و با جمعيت دو هزار و ۵۰۰ نفر در جنوب شهرستان دامغان و شامل روستاهاي بالاي ۲۰ خانوار جمعيت از سال گذشته اجرا و تاكنون موفقيت هاي خوبي به همراه داشته است.

عزيزي گفت: از همه انتظار داريم در بحث حراست و حفاظت از منابع طبيعي ما را ياري دهند و نقش روحانيت در اين زمينه مهم و اثرگذار خواهد بود.

منابع طبيعي سرمايه حياتي كشور است

مسئول دفتر نمايندگي ولي فقيه در اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان سمنان نيز در اين گردهمايي از منابع طبيعي به عنوان سرمايه حياتي كشور ياد كرد و اظهار داشت: منابع تجديد شونده اعم از آب و خاك، جنگل و مرتع به عنوان انفال در آموزه هاي ديني ما ياد شده و مختص به فرد و يا دوره خاصي نبوده و بايد صيانت و استفاده صحيح و علمي از اين منابع خداداي در اختيار ديگر نسل ها قرار گيرد.

حجت الاسلام مصطفي مرادي افزود: بدون شك همه آناني كه به توسعه اقتصادي و اجتماعي كشور مي انديشند حفاظت از منابع طبيعي را يكي از اساسي ترين عوامل آن مي دانند و به توجه ويژه دارند.

وي گفت: حفظ، احيا و بهره برداري اصولي از منابع طبيعي تجديد شونده به عنوان بستر حيات و فعاليت هاي اقتصادي، اجتماعي و محيطي مناسب محسوب مي شوند و بايد از اين نعمت الهي و خدادادي به خوبي حراست كنيم.

در اين گردهمايي كه امام جمعه موقت شهرستان دامغان، امام جمعه شهر كلاته رودبار، رئيس اداره منابع طبيعي و آبخيزداري و بنياد شهيد و امور ايثارگران شهرستان دامغان حضور داشتند از طلاب ممتاز مشغول به تحصيل در حوزه علميه اين شهرستان تقدير و تجليل به عمل آمد.