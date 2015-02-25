پرورش میوه روی دیوارهای خانه

مجله مهر - کیوان ابراهیمی: شرکت ArchiBlox که متخصص ساخت ساختمان های مدولار است، نمونه ای از خانه های پاک و سبز خود را به نام «مسکن کربن مثبت» رونمایی کرده که دارای دیوارهای خوردنی، اتاق های تماماً آفتاب گیر و سقف عایق با پوشش چمن است و قادر است بیش از استفاده ساکنین، انرژی تولید کند.

این خانه توسط سازنده اش به عنوان اولین خانه پیش ساخته با خاصیت «کربن مثبت» توصیف شده است، یعنی می تواند بیش از آنکه انرژی مصرف کند، آن را تولید کند. انتظار می رود این خانه در طول عمر خود بتواند به اندازه ۶۰۹۵ عدد درخت بومی استرالیا برای محیط زیست منفعت داشته باشد. مسئول کمپانی Archiblox می گوید: «مشتریان ما این فرصت را دارند که خود را از خط مشی های دیکته شده در زندگی روزمره رها کرده و از خانه ای که با تلفیق حساسیت های طراحی و تکنولوژی های نوین ساخته شده، بهره ببرند.»

نمونه تک طبقه ساخته شده از این خانه در میدانی در شهر ملبورن نصب شده و دارای نمای بیرونی و داخلی زیبایی است که چشم هر رهگذری را خیره می کند. پیش فرض سازنده این است که خانه به صورت شمالی قرار گیرد و هوای گرمی ایجاد کند که باعث ایجاد عایق در فضای داخلی هنگام فصول سرد سال می شود. این هوای تولید شده، فضاهای اصلی خانه را نیز از نور شدید خورشید محافظت می کند. سازندگان، این خصوصیت را به عنوان شش های هوشمند محصول شان نامگذاری کرده اند. در فضای پشتی منزل، دیواری به وسیله کوزه های گیاهی و باغچه های آویزان پوشیده شده که ساکنین می توانند از آن ها جهت به عمل آوردن محصولات کشاورزی و سبزیجات مورد علاقه شان استفاده کنند.

سطوح پوشیده از چمن، سقف این خانه را پوشانده اند و عایقی را بین فضای داخلی و بیرونی ایجاد کرده اند. بعلاوه، لوله هایی درون زمین طراحی شده اند که با کشیدن هوا از زمین سمت جنوبی خانه و بیرون دادن آن از سمت پنجره های شمالی، به ایجاد تهویه در فضا می پردازند. فضاهای زندگی ساختمان به جمع و جور ترین شکل ممکن ساماندهی شده اند؛ یک سالن هال، فضای نهارخوری و آشپزخانه در یکسو قرار گرفته و در سمتی دیگر، بوسیله دیواری شامل کابینت، اتاق خواب و حمام جدا شده اند. کمپانی سازنده می گوید: «استفاده هوشمندانه از نازک کاری و شکل دادن دهانه هایی با ارتفاع کامل موجب شده است خانه دلباز به نظر رسیده و فضاهای مناسبی را برای زندگی فراهم نماید.»

استفاده از انرژی خورشیدی بوسیله قرارگیری یک سری پنل فتوولتائیک بر روی سقف از مزایای دیگر این خانه سبز است؛ مضاف بر اینکه آب باران روان شده از ناودان ها نیز در محفظه هایی ذخیره شده و بازیافت خواهد شد تا بتواند بخشی از مصرف آب ساکنین را تامین کند.