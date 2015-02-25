به گزارش خبرنگار مهر، محمد محمدی قیداری ظهر چهارشنبه در مراسم معارفه خود به عنوان سرپرست بهزیستی، با اشاره مهمترین اهداف سازمان بهزیستی تکریم و رضایتمندی ارباب رجوع مهمترین هدف فعالیت‌های سازمان بهزیستی است.

وی با اشاره به ضرورت برون سپاری خدمات بهزیستی به تشکل های مردمی اظهار داشت: شرایط لازم برای واگذاری 85 درصد خدمات و وظایف بهزیستی به جامعه هدف خود به بخش غیر دولتی ایجاد شده است.

سرپرست بهزیستی استان زنجان با تاکید بر اینکه کار ومشکل مردم می‌تواند توسط خود آنها حل شود گفت: مردم وافراد تحصیل کرده وتشکل‌های مردمی نقش موثری در پیشبرد اهداف بهزیستی دارند و ما از حضور آنها استقبال می‌کنیم .

وی تصریح کرد: بهزیستی سرای مهربانی‌ها است و کارکنان آن اگر نمی‌توانند از طریق کمک مادی مشکل ارباب رجوع را رفع کنند باید با خوشرویی و لبخند با مراجعین رفتار کنند.

محمدی قیداری یکی دیگر از اهداف خود در این مسئولیت را ایجاد ثبات روانی در مجموعه بهزیستی عنوان کرد و گفت: انتقاد پذیر بودن مسولان بهزیستی سبب ایجاد راهکارهای جدید برای حل مسائل سازمان بهزیستی می‌شود.

سرپرست بهزیستی استان زنجان افزود: وجود اختلاف سلیقه در هر جایی بسیار طبیعی است ولی در حال حاضر باید برآیند انرژی‌ها روبه تحقق اهداف سازمانی باشد.

وی با بیان اینکه مشارکت وهمکاری‌های مردمی باید تقویت شود ابراز کرد: ملاک کار مجموعه بهزیستی استان مهربانی است و حضور مردم می‌تواند در کیفیت وکمیت خدمت رسانی موثر باشد.