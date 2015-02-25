نخستین جشنواره بازی های بومی و محلی دیار در سنندج آغاز به کارکرد

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین جشنواره بازی های بومی و محلی دیار به همت شورای اسلامی و شهرداری سنندج به مدت دو روز(۶ و ۷ اسفند) در مجتمع فرهنگی هنری فجر سنندج برگزار می شود.

آغازگر این جشنواره اجرای نمایش وه ویه بارانه یا بوکه بارانه (عروسک باران) بود که بوکه بارانه از آیین های محلی است که در مواقع خشکسالی در گذشته توسط دختران انجام می شد. آنها دور هم جمع می شدند و عروسکی را با چوب درست و لباس هایی برتن آن می کردند و آنگاه با قرائت شعری از خداوند متعال تمنای بارش باران را می کردند و اهالی روستا هم بر عروسک آب می پاشیدند.

طی این دو روز ۱۵ بازی بومی و محلی با اسامی تُرنا بازی (شاه و وزیر)، زوران(کشتی گرفتن)، گورزان (گُرزبازی)، وه ویه بارانه (عروسک باران)، سه وه ته سه ری، قاچه شه لی، حمام شیشه، گوروابازی، هه تول مه تول، هه لوکان، که ر خول، مچ خستن، گردوبازی، هفت سنگ و پادیواری، کوسه برنشین، چوزان در قالب نمایش اجرا می شود.

شهردار سنندج در مراسم افتتاحیه این جشنواره گفت: شورای اسلامی شهرستان سنندج اصول و اساس کارها را بر مسائل فرهنگی بنا نهاده اند و در این راستا تلاش زیادی می کنند.

کامیاب شادمان عنوان کرد: قصد نهادینه کردن نماد و عنوان "دیار" برای تمامی جشنواره هایی که از سوی شهرداری و شورای شهر برگزار می شود را داریم.

وی اظهارداشت: از دیگر جشنواره هایی که برنامه ریزی شده در آینده ای نزدیک برگزار شود جشنواره غذا و لباس محلی است.

وی با اشاره به نامگذاری کردستان از سوی مقام معظم رهبری با عنوان استانی فرهنگی، بیان کرد: چنین استانی باید همواره به روش های مختلفی فرهنگ مذهبی، قومی و محلی خود را به مردم کشور بشناساند.

شهردار سنندج افزود: شورا و شهرداری سنندج برای برگزاری هر چه بهتر و بیشتر چنین مراسم هایی نیاز به همکاری استانداری، فرمانداری و سایر دستگاه هایی اجرایی هم چون آموزش و پرورش دارد.

شادمان ادامه داد: به نواحی یک و دو آموزش وپرورش شهرستان سنندج پیشنهاد برگزاری مراسم ویژه هفته معلم را در سال آینده داده ایم که در صورت موافقت این برنامه برگزار خواهد شد.

در نخستین روز از این جشنواره هفت بازی بومی و محلی اجرا شد و در پایان از سوی اعضای شورای اسلامی و شهردار سنندج به اعضای گروه نمایشی که این بازی ها را اجرا تندیس جشنواره را اهدا کردند.