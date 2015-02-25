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۶ اسفند ۱۳۹۳، ۱۳:۲۲

عالی‌نژاد خبر داد:

دو میلیارد ریال برای دفن بهداشتی زباله ۱۰ روستای بوشهر تخصیص یافت

دو میلیارد ریال برای دفن بهداشتی زباله ۱۰ روستای بوشهر تخصیص یافت

بوشهر - مدیرکل دفتر امور روستایی استانداری بوشهر گفت: دو میلیارد ریال برای دفن بهداشتی زباله روستاهای بخش مرکزی بوشهر تخصیص یافت.

حسین عالی‌نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر از تخصیص اعتبار دو میلیارد ریالی به منظور دفن بهداشتی زباله در اطراف روستای دویره از محل اعتبارات سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها خبر داد.

وی اظهار داشت: تعداد ۱۰ روستا از سایت دفن زباله دویره استفاده خواهند کرد و شاهد دفن بهداشتی زباله روستاهای بخش مرکزی بوشهر خواهیم بود.

مدیرکل دفتر امور روستایی استانداری بوشهر بیان داشت: طرح مطالعاتی مدیریت جامع پسماند روستاهای جزیره‌ای ساحلی و نیمه ساحلی تدوین شده است.

وی ابراز داشت: برای دفن بهداشتی پسماند روستایی برای هر بخش یک محل دفن زباله شناسائی شده و پیگیری‌هایی به منظور اخذ مجوزهای لازم از طریق دستگاه‌های ذی‌ربط در حال انجام است.

مدیرکل دفتر امور روستایی استانداری بوشهر ادامه داد: مجتمع پردازش زباله‌های خشک به منظور کاهش آلودگی زمین‌های کشاورزی، استفاده بهینه از ضایعات کشاورزی، ترویج فرهنگ تفکیک از مبدا در بین کشاورزان و روستائیان برای حفظ محیط زیست راه‌اندازی شده است.

عالی‌نژاد گفت: به منظور فرهنگ‌سازی در این زمینه، دو جلد کتاب تحت عنوان «آشنایی با انواع پسماند و مدیریت صحیح آن در روستا» و «زباله را جدی بگیریم» توسط دفتر امور روستایی استانداری بوشهر به چاپ رسیده است.

وی افزود: علاوه بر این، چاپ بروشور، تهیه پازل برای دانش آموزان، مسابقه کتابخوانی تحت عنوان «روستای پاک»، برگزاری دوره های آموزشی و سفر آموزشی دهیاران به استان های گلستان و آذربایجان شرقی نیز در راستای فرهنگ سازی پسماند روستایی انجام شده است.

مدیر کل امور روستایی استانداری بوشهر گفت: در راستای طرح ساماندهی پسماند روستایی در حال حاضر ۲۳۴ خودرو برداشت زباله در اختیار دهیاران استان قرار گرفته است.

کد مطلب 2506499

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