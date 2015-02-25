دستگیری ۴۰۰ نفر از توزیع كنندگان موادمخدر در گلپایگان

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمدعلی یوسلیانی در نشست خبری با خبرنگاران و اصحاب رسانه كه پیش از ظهر امروز در محل ستاد فرماندهی انتظامی شهرستان گلپایگان برگزار شد، ضمن تبریك میلاد باسعادت حضرت زینب كبری (س) و روز پرستار، به گزارش ۱۱ ماهه عملكرد این نیرو در سال جاری پرداخت و اظهار داشت: در سالی كه رو به پایان است، خوشبختانه در بحث وقوع سرقت ها كاهش ۱۱ درصدی نسبت به مشابه سال گذشته را در سطح شهرستان داشته ایم.

وی افزود: طی ۱۱ ماهه سال جاری نسبت به سال گذشته، كاهش ۱۳ درصدی سرقت از منازل، ۳۳ درصدی سرقت از مغازه ها، ۲۶ درصدی سرقت از اماكن، ۱۴ درصدی سرقت موتورسیكلت، ۴ درصدی قطعات و وسایل داخل خودرو و ۳۰ درصدی سرقت احشام را در سطح شهرستان شاهد بوده ایم.

فرمانده انتظامی شهرستان گلپایگان به افزایش ۱۰ درصدی كشفیات سرقت ها اشاره كرد و بیان داشت: طی ۱۱ ماهه سال جاری همچنین ۲۱ درصد كاهش تصادفات و تلفات ناشی از آن در مبادی درون شهری و برون شهری را داشته ایم و بیش از ۱۳۰ كیلوگرم انواع موادمخدر در سطح شهرستان كشف و ضبط شد كه در این راستا اعضای باندها و توزیع كنندگان زیادی بالغ بر ۴۰۰ نفر دستگیر و تحویل مقامات ذیصلاح شدند.

سرهنگ یوسلیانی از كشف ۹۱ درصدی سرقت ها در بهمن ماه سال جاری خبرداد و افزود: در راستای تأمین نظم و امنیت پایان سال و ایام تعطیلات نوروز شهرستان یكسری از طرح های امنیتی تدوین شده كه از ۲۵ اسفندماه همزمان با سراسر كشور شروع خواهد شد.

وی ادامه داد: همچنین در راستای پیشگیری از وقوع انواع جرایم خصوصاً سرقت احشام و وسایل نقلیه برنامه های مدونی در سطح شهرستان به جهت امنیت روانی مردم و اطمینان بخشی به آنان اجرا خواهد شد و طرح كنترل موتورسیكلت ها و وسایل نقلیه در خصوص ایمن سازی تردد و پیشگیری از تلفات انسانی به منظور جلوگیری از وقوع جرایم و برخورد قاطع با مزاحمین خیابانی تشدید و به مورد اجرا در خواهد آمد.

فرمانده انتظامی شهرستان گلپایگان از اجرای طرح پیشگیری از سرقت ها با مشاركت دستگاه های ذیربط به منظور ارتقای سطح مشاركت مردم و توسعه خود ایمنی در پیشگیری از سرقت در سه مقطع كوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت خبر داد و تصریح كرد: به شهروندانی كه قصد سفر و استفاده از ایام تعطیلات نوروزی را دارند، توصیه می شود اموال با ارزش خود را به صندوق امانات بانك ها و یا در مكان های مطمئن قرار داده و منازل خود را در حد امكان به سیستم های ایمنی و حفاظتی مجهز و با نصب قفل های مورد اطمینان نسبت به ایمن كردن منازل خود اقدام كنند.

وی افزود: در مواقع خرید در مكان های شلوغ از حمل پول و اشیای گران قیمت اجتناب ورزیده و در هنگام ترك منزل مراقب افراد مشكوك و مظنون باشید و در صورت مشاهده هرگونه موارد مشكوك سریعاً با سه شماره ۱۱۰ به پلیس اطلاع رسانی كنید.

سرهنگ یوسلیانی ضمن تأكید به شهروندان در راستای مراقبت و همراهی با كودكان و نوجوانان در برگزاری مراسم چهارشنبه آخر سال (چهارشنبه سوری) كه هر ساله متأسفانه شاهد حوادث دلخراش هستیم لذا به منظور پیشگیری از بروز حوادث ناگوار فرزندان خود را در استفاده از مواد محترقه، انفجاری و آتش زا برحذر داشته تا زمینه صدمات جانی و مصدومیت فراهم نشود.

فرمانده انتظامی شهرستان گلپایگان در پایان ارائه گزارش و قبل از پاسخ به سؤالات خبرنگاران با تأكید بر اینكه پلیس شهرستان با افرادی كه به منظور سوء استفاده از فضای جامعه نظم و امنیت آن را مخدوش كنند با قاطعیت برخورد خواهد كرد، افزود: پلیس فتا فعالیت خود را در شهرستان گلپایگان آغاز كرده و با اندك تجهیزات و امكانات خدمات و اقدامات قابل توجهی انجام داده و با افرادی كه در فضای مجازی و سایبری اقدامات غیرقانونی و خلاف مرتكب شده اند، به صورت ۱۰۰ درصد تخلفات مذكور كشف و مجرمین دستگیر و تحویل مقامات ذیصلاح شده اند.

وی در پاسخ به سؤال خبرنگاران در خصوص حادثه ۶ دی ماه كه منجر به شهادت ۵ نفر از پرسنل نیروی انتظامی و شهروندان شد، بیان داشت: یكی از عوامل دستگیری این باند مخوف و جنایتكار خون شهدای این حادثه بود كه در به دام انداختن آنان كمك شایانی به ما كرد.

سرهنگ یوسلیانی در پایان یادآور شد: در بحث پیشگیری از جرایم تلاش همه دستگاه ها با مشاركت مردم در برقراری نظم و امنیت، همراهی و همكاری پرسنل و دستگاه قضایی مثمر ثمر بوده و نماد مهم مشاركت مردم پلیس افتخاری است كه می تواند در حفظ امنیت شهرستان كمك حال ما باشد.