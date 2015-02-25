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۶ اسفند ۱۳۹۳، ۱۳:۰۲

کشته و زخمی شدن دهها شبه نظامی طالبان در شمال افغانستان

کشته و زخمی شدن دهها شبه نظامی طالبان در شمال افغانستان

مقامات افغان از کشته و زخمی شدن 40 نفر از شبه نظامیان طالبان در شمال افغانستان در جریان عملیاتی موسوم به «فتح زمستانی» خبر دادند.

به گزارش خبرنگار مهر در افغانستان، عبدالجبار حق بین، سرپرست استان سرپل افغانستان از کشته و زخمی شدن 40 نفر از طالبان در عملیات «فتح زمستانی» خبر داد. به گفته حق بین در جریان این عملیات، ۲۳ نفر از طالبان کشته و ۱۷ نفر دیگر زخمی شده اند.

این مقام افغانستانی در ادامه گفت: عملیات یاد شده هم اکنون برای وارد کردن ضربه نهایی به طالبان از سمت حد فاصل استان بلخ و سرپل نیز آغاز شده و در روزهای آینده شاهد شکست سنگین و تلفات بی شمار طالبان خواهیم بود.

قابل ذکر است که سه نفر از نیروهای امنیتی افغان نیز در جریان این عملیات کشته و زخمی شدند.

پیش از این نیز مقامات امنیتی این منطقه از کشته و زخمی شدن ۳۷ نفر از طالبان در جریان جنگ های هفته گذشته خبر داده بودند.

کد مطلب 2506503

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