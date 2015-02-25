کشته و زخمی شدن دهها شبه نظامی طالبان در شمال افغانستان

به گزارش خبرنگار مهر در افغانستان، عبدالجبار حق بین، سرپرست استان سرپل افغانستان از کشته و زخمی شدن 40 نفر از طالبان در عملیات «فتح زمستانی» خبر داد. به گفته حق بین در جریان این عملیات، ۲۳ نفر از طالبان کشته و ۱۷ نفر دیگر زخمی شده اند.

این مقام افغانستانی در ادامه گفت: عملیات یاد شده هم اکنون برای وارد کردن ضربه نهایی به طالبان از سمت حد فاصل استان بلخ و سرپل نیز آغاز شده و در روزهای آینده شاهد شکست سنگین و تلفات بی شمار طالبان خواهیم بود.

قابل ذکر است که سه نفر از نیروهای امنیتی افغان نیز در جریان این عملیات کشته و زخمی شدند.

پیش از این نیز مقامات امنیتی این منطقه از کشته و زخمی شدن ۳۷ نفر از طالبان در جریان جنگ های هفته گذشته خبر داده بودند.