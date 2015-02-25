به گزارش خبرگزاری مهر، حفیظ الله رفیعی مدیر عامل انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس درباره این تفاهم نامه گفت: در دیداری که با مدیرکل هنرهای نمایشی انجام شد بر لزوم تشریک مساعی و تقویت زمینه های همکاری دو جانبه تاکید شد که خوشبختانه آقای شفیعی نیز با اعلام آمادگی کامل در این خصوص قول مساعدت و همکاری های بیشتر را به ویژه در حوزه پانزدهمین جشنواره سراسری تئاتر مقاومت (انقلاب و دفاع مقدس) داد که با توجه به تدابیر و سیاست های وی برای بهبود وضعیت تئاتر کشور، تئاتر مقاومت را یکی از مهم ترین و اصلی ترین جریان ها برای تحول و پویایی تئاتر کشور قلمداد کرد.

رفیعی افزود: در این دیدار مدیرکل هنرهای نمایشی با تاکید بر نگاه جدی مرکز هنرهای نمایشی به موضوعات ارزشی و همچنین نظر ویژه وی به ظرفیت بالای انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس در حوزه تئاتر مقاومت، خواستار حضور حداکثری آثار نمایشی با مضامین انقلاب و دفاع مقدس در فضای تئاتر کشور شد.

وی با تاکید بر لزوم شناسایی، جذب و ساماندهی گروه های نمایشی فعال در حوزه تئاتر مقاومت با همکاری اداره‌کل هنرهای نمایشی عنوان کرد: مقرر شد با همکاری اداره‌کل هنرهای نمایشی گروه های فعال در حوزه تئاتر مقاومت در سراسر کشور ساماندهی شوند که جزییات این همکاری در آینده ای نزدیک و در نشستی رسانه ای به اطلاع عموم خواهد رسید.

کارگردان نمایش «پس از واقعه» افزود: خوشبختانه مدیریت جدید اداره‌کل هنرهای نمایشی اجرای شیوه های نوین در برگزاری جشنواره تئاتر مقاومت و حمایت از اجرای عمومی با رویکرد مخاطب محوری را به جای جشنواره محوری تحسین برانگیز خواند و آمادگی اداره‌کل هنرهای نمایشی را برای بسیج کلیه امکانات موجود به خصوص در مراکز استان ها و شهرستان ها اعلام کرد.

رفیعی یادآور شد: انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس با حمایت از بیش از ۳۵ نمایش در کشور که از ابتدای امسال آغاز شد در واقع به نوعی در حال برگزاری جشنواره پانزدهم تئاتر مقاومت است که به نتایج بسیار مثبت و خوبی در این زمینه دست یافته ایم و قصد داریم تا این روند را در سال ۹۴ نیز ادامه دهیم و با اجرای عمومی آثار قبل از برگزاری مرحله نهایی جشنواره به فراگیرتر شدن و بسط و گسترش فرهنگ مقاومت در سراسر کشور تاکید ویژه ای در جذب مخاطب داشته باشیم. تاکنون آثار متقاضی بسیاری به انجمن رسیده است که در حال انجام مراحل کارشناسی (بازبینی و بازخوانی) جهت اجرا در استان های مربوطه هستیم تا مرحله دیگری از اجراهای عمومی را در سراسر کشور و در قالب جشنواره پانزدهم آغاز کنیم.

مدیر عامل انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس همچنین از چاپ ۲۵ اثر مکتوب این انجمن با موضوعات پژوهش، آموزشی و نمایشنامه توسط نشر ساقی بنیاد فرهنگی روایت در آینده ای نزدیک خبر داد و با اشاره به موفقیت کتاب فرهنگ نمایش های جنگ و دفاع مقدس این انجمن در شانزدهمین دوره کتاب سال دفاع مقدس گفت: چاپ آثار آموزشی، پژوهشی و نیز نمایشنامه های برگزیده همچنان در دستور کار این انجمن قرار دارد و انجمن آمادگی کامل دارد تا با دریافت آثار از محققان، استادان، پژوهشگران و نمایشنامه نویسان برتر نسبت به چاپ و انتشار آنها اقدام کند.

رفیعی همچنین برنامه ریزی جهت چشم انداز بیست ساله تئاتر مقاومت و پرداختن به بنیان های نظری تئاتر مقاومت با حضور نخبگان و استادان تئاتر کشور را از جمله برنامه های ویژه انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس در سال ۹۴ عنوان کرد.