  1. استانها
  2. ایلام
۶ اسفند ۱۳۹۳، ۱۳:۴۹

کولانی:

یک میلیارد تومان برای توسعه بخش درمان چرداول اختصاص یافت

یک میلیارد تومان برای توسعه بخش درمان چرداول اختصاص یافت

ایلام-فرماندار شهرستان چرداول گفت: یک میلیارد تومان برای توسعه بخش پزشکی و درمان چرداول اختصاص یافته است.

پرویز کولانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شهرستان چرداول در شمال استان ایلام یکی از مناطق کمتر توسعه یافته استان به شمار می رود که نیازمند امکانات درمانی در بیمارستان است.

وی بیان داشت: هم اکنون یک بیمارستان مجهز در سطح شهرستان فعالیت دارد که نیازمند توسعه امکانات پزشکی و بهداشتی است.

فرماندار چرادول عنوان کرد: با توجه به نگاه ویژه دولت به طرح تحول سلامت، این مهم در استان و شهرستان نیز مورد تاکید قرار گرفته و هم اکنون نیز یک میلیارد تومان برای توسعه بخش پزشکی و درمانی شهرستان اختصاص یافته است.

وی افزود: توسعه امکانات، جذب نیروهای متخصص و ...از مهمترین اولویتهای شهرستان در سال آینده خواهد بود تا شاهد رفت و آمد کم مردم شهرستان برای درمان به مرکز استان باشیم.

این مسئول تصریح کرد: بدون شک توسعه بخش پزشکی شهرستان باعث افزایش خدمات دولت در شهرستان می شود و این مهم باعث رضایتمندی مردم خواهد شد.

کد مطلب 2506507

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها