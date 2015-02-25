ورود فرهنگ مدرن نباید بهانه ای برای فراموشی فرهنگ بومی شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حمیدرضا حنان صبح چهارشنبه در همایش سالانه کانون آئینی سنتی لرستان طی سخنانی با اشاره به سالروز ولادت حضرت زینب(س) اظهار داشت: حضرت زینب ویژگیها و صفات اخلاقی پسندیده زیادی دارند که در این میان یکی از ویژگیهای برجسته این بانوی بزرگوار شهرت ایشان به "عقیله بنی هاشم" است.

وی افزود: این ویژگی باعث شده است که در طول زندگی و بحران های مختلف به ویژه در روز عاشورا به واسطه همین عقلانیت از بحران ها عبور کنند.

حجت الاسلام حنان به اهمیت عقلانیت در عبور از بحرانهای سیاسی، اجتماعی و حتی فردی اشاره کرد و بیان داشت: این ویژگی حضرت زینب(س) درس بزرگی برای بشریت بوده چرا که عبور از بحران ها از طریق عقلانیت و به دور از احساسات شدنی است.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان لرستان در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه همایش کانون آئینی سنتی هرساله برگزار می شود، حمایت از فعالیتهای این کانون را از اولویت های این اداره کل دانست.

حجت الاسلام حنان با بیان اینکه تقویت برنامه های آئینی و سنتی از برنامه های این حوزه است یادآور شد: نیاکان ما توانسته اند فرهنگ بومی و آئین های سنتی را به خوبی حفظ کرده و تحویل نسل ما بدهند که در این راستا تقویت و احیای این آئین ها از وظایف نسل کنونی است.

وی با تاکید بر لزوم تلفیق فرهنگ مدرن و آئین های سنتی و بومی یادآور شد: نباید ورود فرهنگ مدرن بهانه ای برای فراموش کردن فرهنگ بومی و سنتی شود.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان لرستان بر لزوم تکامل فرهنگ بومی با گرفتن مولفه های مثبت فرهنگ مدرن تاکید کرد و یادآور شد: در طول تاریخ همواره بحث تهاجم فرهنگ ها مطرح بوده است که باید در این میدان در مسیر حفظ فرهنگ دینی، ملی و بومی تلاش کنیم.