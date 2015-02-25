آمادگی هلال احمر ایران برای راه اندازی مراکز درمانی در آفریقا

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سید امیر محسن ضیائی در دیدار با تال مونتاگا وزیر علوم مالی با اظهار امیدواری نسبت به این که مذاکرات صلح در مالی به نتیجه رسیده و هرچه زودتر آرامش در این کشور برقرار شود، تاکید کرد: به منظور افزایش و توسعه فعالیت‌ها در کلینیک درمانی هلال‌احمر ایران در مالی از معاون بهداشت، درمان و توانبخشی جمعیت می‌خواهم تا هر آنچه نیاز است را برای پاسخگویی به اعتماد مردم مسلمان مالی، فراهم کند.

وی افزود: همچنین در بخش آموزش‌های پزشکی آماده‌ایم تا نیازهای کشور مالی را بررس کرده و در قالب توافقنامه‌ای با زمان و برنامه کاری مشخص، برنامه‌های لازم را اجرایی کنیم.

رئیس جمعیت هلال‌احمر پیشنهاد داد تا کارگروه مشترکی به نمایندگی مالی و ایران تشکیل شده و موضوعات مورد بررسی را تا حصول نتیجه نهایی پیگیری کند.

رضایت مردم مالی از کلینیک هلال‌احمر

وزیر علوم مالی هم در این دیدار با اشاره به اینکه ۹۵ جمعیت کشورش را مسلمانان تشکیل می‌دهند و از نظر تاریخی روابط خوب میان ایران و مالی رو به گسترش است، گفت: فعالیت های هلال‌احمر ایران در مالی از مدت‌ها قبل در جریان بوده و مردم این کشور، اعتماد زیادی به پزشکان ایرانی دارند و بر خلاف مراکز دیگر، رسیدگی به بیماران و هزینه‌های درمانی کلینیک هلال‌احمر ایران، بسیار خوب و مناسب است.

تال مونتاگا با اشاره به این که مالی تمایل دارد تا مشابه کلینیک هلال‌احمر ایران را در سایر نقاط کشور اجرایی کند، اظهار کرد: هم‌اکنون شرایط در شمال مالی، برای همه نامأنوس است و تعداد زیادی پناهنده داریم که گاه شرایط آنها بسیار دشوار است و در این زمینه با کمبود مراقبت‌های بهداشتی روبه‌رو هستیم و نیاز به کمک کشورهای دوست و برادر خود از جمله ایران به ویژه به علت گرایش‌های دینی داریم.

وی همچنین درباره وضع اپیدمی بیماری ابولا در مالی توضیح داد: کانون این بیماری در لیبریا، سیرالئون و گینه است و مالی نیز از ابتدای شیوع بیماری مقررات و پیشگیری سختگیرانه‌ای را اجرایی کرده است و لذا در همه نقاط مرزی با گینه، پست‌های شناسایی، از ورود بیماران مبتلا به کشور جلوگیری می‌کنند.

احداث درمانگاه در گینه بیسائو

رئیس جمعیت هلال‌احمر ایران در دیدار با مارسا اودت، وزیر علوم گینه بیسائو، با اشاره به اینکه همه خدمات پزشکی، درمانی و جراحی‌های پیشرفته‌ قابل انجام در سطح کشورهای توسعه یافته، هم اکنون در ایران هم انجام می‌شود، تصریح کرد: به علاوه هلال‌احمر ایران امکانات خوبی برای ارائه خدمات درمانی به بیماران اعزامی از سایر کشورها را دارد.

ضیائی با اعلام امادگی هلال‌احمر ایران برای به اشتراک گذاشتن توانایی‌های خود در زمینه‌های مختلف برای سایر کشورها، افزود: در حال حاضر هلال‌احمر ایران در بیش از ۳۰ کشور دنیا خدمات بهداشتی و درمانی ارائه می‌کند.

وی در پاسخ به درخواست وزیر علوم گینه بیسائو برای راه‌اندازی درمانگاه هلال احمر ایران، در این زمینه آمادگی هلال احمر ایران را اعلام کرد و گفت: اهداف جمعیت هلال‌احمر به ما می‌آموزد تا در هر موردی که نیاز است، خدمات بشردوستانه ارائه کنیم و در این زمینه در ژوئن ۲۰۱۴ ، ۱۰آمبولانس را از طریق کمک‌های توسعه‌ای به گینه بیسائو اهدا کردیم.

ضیائی با تاکید بر این که سرمایه‌گذاری در سلامت و آموزش برای پیشرفت هر کشوری بسیار مهم است، اظهار کرد: بر اساس گزارش سازمان ملل، ایران در سال ۲۰۱۰ از رده کشورهای در حال توسعه به کشورهای توسعه یافته سعود کرد که مهم‌ترین عامل این تغییر بهبود شرایط سرمایه‌گذاری در آموزش و سلامت بوده است.

وی با اشاره به این که شرایط و نیازهای سلامتی در گینه بیسائو باید بررسی و استخراج شود، افزود: این هماهنگی را می‌توان از طریق صلیب‌سرخ گینه انجام داد و ما آماده‌ایم تا موافقتنامه‌ای را در بخش همکاری‌های مشترک تهیه و امضا کنیم.

رئیس جمعیت هلال‌احمر با اشاره به اینکه همه خدمات پزشکی، درمانی و جراحی‌های پیشرفته‌ قابل انجام در سطح کشورهای توسعه یافته، هم اکنون در ایران هم انجام می‌شود، تصریح کرد: به علاوه هلال‌احمر ایران امکانات خوبی برای ارائه خدمات درمانی به بیماران اعزامی از سایر کشورها را دارد که در این زمینه می‌توانیم بیمارانی که از کشور شما اعزام ‌می‌شود، از فرودگاه تحویل گرفته، خدمات ارزان و با کیفیت بالای درمانی را ارائه داده و در نهایت بیمار را در فرودگاه تحویل دهیم.

تشکر از هلال احمر ایران برای اهدای آمبولانس به گینه بیسائو

مارسا اودت وزیر علوم گینه بیسائو هم در این دیدار با اشاره به این که طوفان تغییرات در کشورش شروع شده و از این طریق می‌توانند با شرکای خود در ارتباط باشند، گفت: دستیابی به تکنولوژی‌های جدید در حوزه‌های آموزش، تحقیقات، بهداشت و کشاورزی از اولویت‌های ما است.

وی با اشاره به اینکه هم‌اکنون بسیاری از بیماران به خصوص در حوزه‌های بهداشتی و درمانی و همودیالیز در گینه بیسائو به پرتغال منتقل می‌شوند، اظهار کرد: هلال‌احمر ایران تا کنون با ایجاد بیمارستان‌ها و کلینیک‌ها در سایر کشورها کمک‌های خوبی به آنها کرده و ما هم در این زمینه می‌توانیم همکاری‌های خوبی داشته باشیم.

وی با تشکر از هلال‌احمر ایران برای اهدای ۱۰ آمبولانس که به ویژه برای زنان باردار و در بخش حوادث به کار گرفته شده است، تاکید کرد: بر این اساس مایلیم تا هرچه سریعتر تفاهم‌نامه‌ای با ایران برای گسترش سطح همکاری‌ها امضا کنیم.