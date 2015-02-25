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۶ اسفند ۱۳۹۳، ۱۴:۰۰

مراسم رونمایی از کتاب موسوعة الشهید الثانی برگزار می‌شود

مراسم رونمایی از کتاب موسوعة الشهید الثانی برگزار می‌شود

مراسم رونمایی از کتاب موسوعة الشهید الثانی ۱۴ اسفندماه در سالن همایش پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم رونمایی از کتاب موسوعة الشهید الثانی که در سی و دومین دوره جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی به عنوان اثر برتر انتخاب شده است، در روز پنج شنبه ۱۴ اسفندماه در ساعت ۹ الی ۱۲ در سالن همایش پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی برگزار می شود.

کتاب موسوعة الشهید الثانی، نخستین اثر جامع از تألیفها و تحقیقهای شهید ثانی است که در مرکز احیای آثار اسلامی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی به صورتی بدیع و دقیق و طبق آخرین روشهای تحقیق و تصحیح، احیاء و منتشر شده است.

این مراسم با حضور آیت الله استادی عضو مجلس خبرگان رهیری، آیت الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه، سیدعباس صالحی عضو هیئت امنای دفتر تبلیغات اسلامی، اعضای هیئت علمی و محققین برگزار می شود.

کد مطلب 2506514

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