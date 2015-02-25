  1. دين، حوزه، انديشه
  2. همایش ها و میزگردها
۶ اسفند ۱۳۹۳، ۱۳:۱۵

یکشنبه های انسان شناسی و فرهنگ به «جامعه شناسی تاریخی» می‌پردازد

یکشنبه های انسان شناسی و فرهنگ به «جامعه شناسی تاریخی» می‌پردازد

چهل و نهمین نشست «یکشنبه های انسان شناسی و فرهنگ» با موضوع «جامعه شناسی تاریخی» برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، چهل و نهمین نشست «یکشنبه های انسان شناسی و فرهنگ» با موضوع «جامعه شناسی تاریخی» روز یکشنبه ۱۰ اسفند ماه ۱۳۹۳ در سالن مرکز مشارکت های فرهنگی هنری شهرداری تهران برگزار خواهد شد. در این نشست که از ساعت ۴ تا ۷ بعداز ظهر است، فیلم مستند «تبریز٬ تصاویر دنیای فراموش شده» ساخته آقای محمد احسانی به نمایش درمی‌آید.

در این نشست دکتر ابراهیم توفیق٬ جامعه شناس و استاد دانشگاه و آقای سالار کاشانی دانشجو دکتری جامعه شناسی در دانشگاه تربیت مدرس صحبت خواهند کرد. سخنرانی وی درباره «تاملی انتقادی در مورد جامعه شناسی تاریخی ایران» و صحبت های  کاشانی به موضوع «روحانیون شیعه و گفتمان مشروطه» اختصاص خواهد داشت.

کد مطلب 2506515
خداداد خادم

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها