به گزارش خبرگزاری مهر، چهل و نهمین نشست «یکشنبه های انسان شناسی و فرهنگ» با موضوع «جامعه شناسی تاریخی» روز یکشنبه ۱۰ اسفند ماه ۱۳۹۳ در سالن مرکز مشارکت های فرهنگی هنری شهرداری تهران برگزار خواهد شد. در این نشست که از ساعت ۴ تا ۷ بعداز ظهر است، فیلم مستند «تبریز٬ تصاویر دنیای فراموش شده» ساخته آقای محمد احسانی به نمایش درمی‌آید.

در این نشست دکتر ابراهیم توفیق٬ جامعه شناس و استاد دانشگاه و آقای سالار کاشانی دانشجو دکتری جامعه شناسی در دانشگاه تربیت مدرس صحبت خواهند کرد. سخنرانی وی درباره «تاملی انتقادی در مورد جامعه شناسی تاریخی ایران» و صحبت های کاشانی به موضوع «روحانیون شیعه و گفتمان مشروطه» اختصاص خواهد داشت.