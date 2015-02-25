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۶ اسفند ۱۳۹۳، ۱۴:۱۴

موذنی:

بانوی کرمانشاهی مدال برنز مسابقات ووشوی قهرمانی کشور را کسب کرد

بانوی کرمانشاهی مدال برنز مسابقات ووشوی قهرمانی کشور را کسب کرد

کرمانشاه- رئیس هیئت ووشوی استان کرمانشاه گفت: بانوی کرمانشاهی مدال برنز مسابقات ووشوی کشوری در رده سنی بزرگسالان را به دست آورد.

سید رامین موذنی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: مسابقات ووشوی قهرمانی کشور بانوان از روز یکشنبه سوم اسفند در کرمانشاه آغاز شد که در رده سنی نونهالان، نوجوانان و جوانان در مجموع تیم های اصفهان، مازندران و خوزستان عناوین اول تا سوم را به دست آوردند.

وی افزود: این مسابقات در رده سنی بزرگسالان نیز از صبح امروز با برگزاری مراسم افتتاحیه آغاز شد و ووشو کارانی از استان های مختلف کشور رقابت خود را با حریفان آغاز کردند.

موذنی گفت: در آغاز این رقابت ها مریم سلیمانی ووشو کار کرمانشاهی، موفق شد در فرم چانگ چوان به مقام سوم رسیده و مدال برنز را از آن خود کرد.

رئیس هیئت ووشو استان کرمانشاه خاطر نشان کرد: بانوان کرمانشاهی در رده سنی نونهالان، نوجوانان و جوانان نیز موفق به کسب ۱۲ مدال شدند و ۱۱ نفر از آنها نیز جواز حضور در اردوی تیم ملی را به دست آوردند.

وی با مثبت ارزیابی کردن عملکرد بانوان کرمانشاهی در این دوره از رقابت ها، خواستار توجه ویژه مسئولان به ورزش بانوان شد.

کد مطلب 2506516

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