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۶ اسفند ۱۳۹۳، ۱۳:۳۳

زارع نژاد مطرح کرد:

۱.۹ درصد قربانیان تصادفات رانندگی لرستان در بیمارستان فوت کردند

۱.۹ درصد قربانیان تصادفات رانندگی لرستان در بیمارستان فوت کردند

خرم آباد - مشاور وزیر و رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: ۱.۹ درصد قربانیان تصادفات رانندگی لرستان در بیمارستان فوت کرده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر زارع نژاد در واکنش به خبر "مرگ ۲۲ درصد متوفیان تصادفات لرستان در بیمارستان" به نقل از آمار ارائه شده توسط مسئولان اداره کل حمل و نقل و پایانه های لرستان اظهار داشت: طبق پاسخ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان لرستان، با استناد به بررسی اسناد، مدارک و آمارهای موجود مربوط به سنوات ۹۲ و ۹۳ تعداد قابل ملاحظه ای از فوتی های تصادفات مربوط به قبل از رسیدن آمبولانس فوریت های پزشکی بوده که انتقال اجساد آنها توسط آمبولانس ها صورت گرفته و در نتیجه جزء آمار فوت در حین انتقال احصا شده اند در صورتیکه نباید این آمار جزء فوتی های حین انتقال محاسبه شوند.

مشاور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ادامه داد: لازم به ذکر است که در بررسی انجام گرفته از نحوه رسیدگی ۶۷۳ مصدوم ترافیکی منتقل شده به بیمارستهای لرستان در ۹ ماهه نخست سالجاری ۱.۹۵ درصد آنها به دلیل شدت جراحات وارده در بخش های ویژه فوت کرده اند.

زارع نژاد تصریح کرد: همچنین ۵.۶۸ درصد نیز در سر صحنه تصادفات فوت کرده و ۹۱.۹ درصد نیز با اقدامات درمانی بهبود یافته اند.

وی یادآور شد: بر اساس آمارهای موجود سال ۹۲ در کل کشور ۸۶۴ هزار و ۳۲۳ نفر در حوادث ترافیکی دچار مصدومیت شده اند که از این تعداد ۱۷ هزار و ۹۹۴ نفر فوت کرده اند.

رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یادآور شد: همچنین ۵۱ درصد از فوتی ها در محل حادثه، ۷.۸ درصد در حین انتقال و ۳۹.۱ درصد نیز در بیمارستان ها فوت کرده اند.

کد مطلب 2506518

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