مسابقات فرهنگی المپیاد جمعیت هلال احمر کشور در سمنان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، معاون دانشجویی و جوانان سازمان جوانان جمعیت هلال احمر کشور صبح چهارشنبه در آئین در افتتاحیه المپیاد که در سالن انقلاب اسلامی برگزار شد ضمن بیان اینکه این المپیاد در راستای آشنایی جوانان عضو جمعیت هلال احمر با یکدیگر و ایجاد الفت و دوستی بیشتر بعد از پنج سال از سر گرفته شداظهار داشت: ما نیاز جوانان عضو را بررسی کردیم و به این نتیجه رسیدیم این جوانان پر شور و انرژی به فعالیت‌های ورزشی نیازمندند و به همین دلیل تصمیم به برگزاری مجدد آن گرفته شد.

الله مانی با تاکید بر اینکه امیدوارم این مسابقات با شور و نشاط برگزار شود و رفاقت‌های فراوانی بین اعضا پدید آید افزود: امیدواریم دستاورد این مسابقات بجز کاپ و مدال و مقام، دوستی و تفاهم بین اعضا و ارتقاء آمادگی جسمانی و ارائه خدمات بهتر به هموطنان باشد.

وی با موفق ارزیابی کردن المپیاد در بخش برادران گفت: تجربه موفق مسابقات برادران تیم اجرایی را در هرچه بهتر برگزار کردن المپیاد در بخش خواهران یاری خواهد کرد.

ترویج فرهنگ دوستی و وفاق مهمترین اهداف برگزاری المپیاد

مدیر عامل جمعیت هلال احمر سمنان نیز با بیان اینکه ورزش روح جوانمردی و مهربانی و دوستی و فرهنگ پهلوانی و مروت است اظهار داشت: ترویج فرهنگ دوستی و وفاق مهمترین اهداف برگزاری این المپیاد است.

دکتر حسن شکرالهی با ابراز خوشنودی از میزبانی این رخداد بزرگ ورزشی اظهار داشت: از مسئولان محترم سازمان جوانان که به ما برای برگزاری این المپیاد بزرگ اعتماد کردند سپاسگزاریم.

میزبانی مهمترین و بزرگترین رویداد ورزشی کشور به سمنان واگذار شد

دبیر اجرایی المپیاد فرهنگی ورزشی اعضای سازمان جوانان جمعیت هلال احمر کشور نیز با اشاره به این مطلب که خوشبختانه نگرش مثبت مسئولان جمعیت هلال احمر و به ویژه دکتر قبادی به بحث سلامت، شور و نشاط و ایجاد آمادگی در جوانان عضو این جمعیت موجب احیای تربیت‌بدنی در جمعیت شده است افزود: امسال شاهد برگزاری چندین فعالیت مختلف ورزشی در سطح کشور بودیم که میزبانی مهمترین و بزرگترین رویداد ورزشی پنج ساله اخیر سازمان به سمنان واگذار شد.

سید حسین زرگر تصریح کرد: استان های کرمان و خراسان شمالی نیز درخواست میزبانی داشتند که پس از رایزنی ها و پی گیری های فراوانی که از سوی دکتر شکرالهی مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان سمنان انجام شد و مساعدت ها و دیدگاه مثبت دکتر قبادی میزبانی این دوره از مسابقات با افتخار به استان سمنان واگذار شد.

وی با تاکید براینکه این مسابقات با رویکرد امدادی برگزار می شود و اعضای جوان جمعیت هلال احمر با حضور در این المپیاد توان و آمادگی جسمانی خود را ارتقاء می بخشند گفت: برگزاری این المپیاد سبب ایجاد شور و نشاط در جوانان و همچنین جامعه ورزشی استان می شود و علاوه بر این ها تقویت هیئت های ورزشی و اماکن و امکانات ورزشی استان را در پی خواهد داشت.

تبعات مثبت المپیاد جمعیت هلال احمر برای سمنان

دبیر اجرایی المپیاد فرهنگی ورزشی اعضای سازمان جوانان جمعیت هلال احمر کشور با اشاره به اقتصادی بودن برگزاری این المپیاد برای استان سمنان اظهار داشت: برگزاری این المپیاد از نقطه نظر اقتصادی، فرهنگی، ورزشی و اجتماعی تبعات مثبت بسیاری برای سمنان به دنبال دارد و استفاده از مواردی نظیر امکانات خوابگاهی، تغذیه، سالن های ورزشی استان سبب معرفی توانمندی‌ها و محصولات آن به تعداد زیادی از جوانان کشور و حتی خانواده های آن هاخواهد شد.

وی افزود: نیروی انسانی بسیار خوب و مجربی برگزاری این المپیاد را بر عهده داشت و از پتانسیل های خوب هلال احمر نظیر اعضای کانون های دانشجویی نیز نهایت استفاده را بردیم و حضور مشاور توانمند مدیر عامل آقای رضوی هم سبب تقویت هر چه بهتر نیروی انسانی و برگزاری مناسب المپیاد است.

زرگر در خاتمه از رئیس سازمان جوانان جمعیت هلال احمر کشور، مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان سمنان و دیگر مسئولان برای نگاه ویژه به این المپیاد و حمایت های همه جانبه از هیئت های ورزشی استان سمنان که در برگزاری مسابقات نهایت همکاری را داشتند تقدیر کرد.

رژه تیم‌های شرکت کننده، اجرای برنامه توسط اسکیت بازان نوجوان سمنانی و همچنین گروه آکروبات از دیگر برنامه های اجرا شده در این آئین بود.