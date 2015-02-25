بی انگیزگی معلمان به سیستم آموزشی ضربه می زند

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان، مرتضی تمجیدی افزود: طرح رتبه بندی معلمان، عاملی برای ایجاد انگیزه بیشتر در میان آنان خواهد شد.

وی طرح رتبه بندی معلمان را آماده ارایه به مجلس خواند و یادآورشد: این طرح در واقع مشابه برنامه آموزش عالی در خصوص تعالی نیروی انسانی و سرمایه های علمی است.

مدیر کل آموزش و پرورش استان زنجان به افزایش حقوق معلمان بعد از اجرای این طرح بر اساس رتبه آنان اشاره کرد و گفت: این دستگاه تعلیم و تربیت در نظر دارد تا در سیاستهای جدید با ساماندهی بهینه نیروی انسانی، از این ظرفیت به بهترین شکل بهره بگیرد تا با تاثیرگذاری مثبت بر روند آموزشی و تربیتی بتواند زمینه پیشبرد اهداف کلی نظام تعلیم و تربیت را فراهم کند.

تمجیدی ادامه داد: معلمان، مسوولیت مهمی بر عهده دارند و آینده سازان ایران را پرورش خواهند داد و باید به این قشر توجه بیشتری شود.

مدیرکل آموزش و پرورش استان زنجان گفت:در صورتی که بنا بر ایجاد تغییر و تحول در آموزش و پرورش کشور است، باید در بخش سرمایه های انسانی تحولات عظیمی رخ دهد.

وی در خصوص ویژگیهای طرح رتبه بندی خاطرنشان کرد: معلمان از نظر نوع فعالیت آموزشی، خلاقیت در آموزش و تالیف کتاب مورد ارزیابی های کارشناسانه قرار می گیرند و رتبه بندی می شوند.

تمجیدی افزود: در صورتی که معلمان در نظام آموزشی حضور نداشته باشند، نظام تعلیم و تربیت در عمل ناکارآمد خواهد شد و به هیچ عنوان نمی تواند به حرکت خود ادامه دهد.

مدیر کل آموزش و پرورش استان زنجان با تاکید بر جلب مشارکت دیگر نهادها در امور تعلیم و تربیت، یکی از مشکلات اساسی آموزش و پرورش را فرسودگی فضاهای فیزیکی مدارس ذکرکرد.

وی یادآورشد: یک سوم از فضاهای آموزشی از استاندارد مناسب برخوردار نیستند و مقاوم سازی این مدارس نیازمند همکاری نهادهای دخیل در حوزه تعلیم و تربیت است.

تمجیدی در خصوص ضرورت ایجاد انگیزه در بین معلمان، ارتقای انگیزه آنان را از مسایل مهمی خواند که در دستور کار قرار دارد و تاکید کرد: به همین منظور پیگیری های جدی در خصوص طرح رتبه بندی معلمان انجام گرفته که امید است این طرح، ارتقای مهارت های حرفه ای و شغلی معلمان را فراهم سازد.