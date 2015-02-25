پیشنهاد اضافه شدن زنگ موسیقی در مدارس/ ابرخواننده ایران معرفی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، میدیا فرج نژاد آهنگساز این اثر موسیقایی در ابتدای این مراسم گفت: مراحل تولید آلبوم «جرس» دقیقا از 1 سال و 8 ماه پیش استارت خورد. آلبومی که از لحاظ ابعاد هنری برایمان مهم و ارزشمند بود و اثری که در آن صرفا به موسیقی ایرانی پرداخته نشده است. در این آلبوم به جنسی از موسیقی پرداخته شده که در سالهای گذشته کمتر به آن بها داده شده است و همین باعث شده که به گوش مخاطب نرسد؛ موسیقی‌ای که در آن ارکستر سمفونیک غربی با ارکستر سازهای ایرانی ادغام شده به طوری که هیچ کدام از این دو وجه آسیب ندیده اند.

تقدیر شاگرد از استاد

وی افزود: معتقدم پرداختن آکادمیک به موسیقی در کشور می تواند خیلی زود پدیده ها و نسل های جدیدی از موزیسین ها را به کشور معرفی کند و موسیقی ایرانی باز هم به روزهای خوش خود برگردد. كاش زنگ درس موسيقي به سرفصل درسهای مدارس اضافه شود و از مسئولین کشوری این تقاضا را دارم که نسبت به این موضوع کمی جدی تر بیندیشند.

سینا سرلک خواننده آلبوم «جرس» نیز در این مراسم گفت: رزومه کاری ام را مدیون محمدرضا شجریان و مردم ایران هستم و امروز جای ایشان اینجا بسیار خالی ست. این آلبوم را با افتخار به آقای شجریان تقدیم می‌کنم. وقتی آقای فرج نژاد این اثر را برای من گذاشت و شنیدم، اثر به قدری زیبا بود و به همه جوانب اش فکر شده بود که واقعا لذت بردم و خواندم.

فرج نژاد یک نابغه است

امیر حسین سمیعی تنظیم کننده آلبوم هم در بخش هایی از صحبت های خود با اشاره به نبوغ بالای میدیا فرج نژاد در بین آهنگسازان موسیقی ایرانی نسل جدید گفت: آلبوم جرس از دوستی من و آقای فرج نژاد شروع شد. ایشان ذهن بازی دارند و باید نبوغ وی را از هم نسل هایشان در این حوزه تفکیک کنیم. نگاه اجتماعی و جدی ایشان به این سبک موسیقی واقعا مورد احترام من است.

سمیعی ادامه داد:‌ برای جا دادن ارکستر ایرانی در سازهای ارکستر غربی اساتید بزرگی مثل استاد پژمان و استاد درویشی به ما کمک کردند. این آلبوم قابلیت اولین بودن را در این فضاها دارد. سخت بودن خواندن آثار این آلبوم باعث شد به ابر خواننده‌ای به نام سینا سرلک برسیم. او واقعا خواننده توانایی است و قطعا کمک فراوانی به بهتر شنیده شدن این اثر خواهد داشت.

مهدی میرزا باقریان مدیرعامل شرکت «آوای سوته دلان» هم ضمن ابراز خوشحالی از تولید این اثر توضیح داد: قطعا تولید این آلبوم در موسسه «آوای سوته دلان» نقطه عطفی در رزومه کاری شرکت ما خواهد بود. در جلسات اولیه و بعد از شنیدن کار واقعا با ذوق و هیجان همکاری در این پروژه را پذیرفتم و از این بابت خوشحالم

داود آزاد، صدیق تعریف، محمد علی بهمنی، آریا عظیمی نژاد، محمد صالح اعلا،‌ محمد حسین فرح بخش، میلاد کی مرام، نیما مسیحا، علی تفرشی، آرش برهانی، رحمان رضایی، بهزاد خداویسی مهمانان ویژه مراسم رونمایی از آلبوم جرس بودند.