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۶ اسفند ۱۳۹۳، ۱۳:۱۲

امام جمعه تبریز:

عمل به آیات قرآنی سعادت جامعه را در پی دارد

عمل به آیات قرآنی سعادت جامعه را در پی دارد

رئیس شورای عالی مجمع جهانی اهل بیت(ع) گفت: با عمل به بخشی از آیات قرآن کریم به موفقیت‌های بزرگ در انقلاب و دفاع مقدس دست یافتیم و عمل به همه قرآن سعادت جامعه را درتمام محورها در پی دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله محسن مجتهدشبستری رئیس شورای عالی مجمع جهانی اهل بیت(ع) پیش از ظهر امروز در مراسم افتتاحیه مسابقات سراسری قرآن کریم در تبریز خواستار توجه به معانی قرآن کریم شد.

وی با بیان اینکه حاملان قرآن و آشنایان به قرآن کریم دارای ارزش معنوی زیادی هستند، گفت: قرائت قرآن کریم مقدمه‌ای برای آشنایی بیشتر با قرآن کریم و عمل به قرآن کریم است.

امام جمعه تبریز تصریح کرد: در صدر اسلام مسلمین به آیات قرآنی عمل کردند و به پیروزی‌های بزرگی رسیدند و در انقلاب اسلامی نیز با عمل به آیات قرآن کریم بر استبداد غلبه یافتیم.

نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان‌شرقی اظهارداشت: در دفاع مقدس نیز با تأسی به قرآن کریم و عمل به آیات آلهی بر متجاوزان بعثی غلبه کردیم و امروز کشوری آزاد و مستقل مبتنی بر اسلام داریم.

امام جمعه تبریز تاکید کرد: این پیروزی‌های بزرگ با عمل به بخشی از آیات قرآن کریم بوده است و این در حالی است که با عمل به تمام آیات قرآن کریم به اقتصاد و فرهنگ سالم رسیده و تمام درهای برکات الهی بر ما گشوده می‌شده است.

نماینده مجلس خبرگان رهبری، قرآن کریم را منشا تصمیات امام و رهبری دانسته و گفت: امام راحل(ره) در فرمایشات خود بر قرآن اشاره و اقتباس داشته و رهبری نیز در بیانات خود بر قرآن کریم اشاره و تأکید دارند.

کد مطلب 2506523

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