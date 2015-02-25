نخستین سمپوزیوم ملی رباتیك و هوش مصنوعی در خوزستان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد اوركی مدیركل امور دانشجویی دانشگاه پیام نور كشور صبح امروز در نخستین سمپوزیوم ملی رباتیك و هوش مصنوعی كه در دانشگاه پیام نور اهواز برگزار شده بود، از تمامی مسئولان سایر دانشگاه ها به ویژه شهید چمران برای برگزاری این سمپوزیوم و پذیرش مقالات و داوری بسیار قدردانی كرده و اظهار كرد: برگزاری همایش ها و سمپوزیوم ها شرایط و دردسرهای خاص خود را دارد. برای برگزاری این سمپوزیوم زمان بسیار كمی در اختیار داشتیم بنابراین دبیرخانه علمی كار سختی را برای جمع بندی و بررسی مقالات داشته اند.

وی افزود: در این دو روز پنجمین دوره المپیاد رباتیك را در شرایطی برگزار می كنیم كه المپیاد به یكی از رویدادهای علمی مهم در تقویم مسابقات رباتیك كشور تبدیل شده است. حضور تیم های مختلف دانشگاه های كشور از جمله صنعتی شریف، امیركبیر و چمران شاهد این مدعا است.

مدیركل امور دانشجویی دانشگاه پیام نور كشور تصریح كرد: یكی از سیاست های دانشگاه حركت به سمت ارتقا كیفی فعالیت ها بوده و این سیاست مدت ها است كه به عنوان خط مشی در دستور كار قرار گرفته است. كسب رتبه هشتم توسط دانشگاه پیام نور در حوزه پژوهش و در سال گذشته یكی از نمونه های برنامه ریزی فراوان در راستای ارتقا كیفیت است.

اوركی یادآور شد: دانشگاه پیام نور تفاهم نامه های علمی بسیاری را در حوزه های مختلف با سازمان ها، موسسات علمی و معاون علمی رئیس جمهور به منظور برگزاری دوره های علمی، كارگاه های آموزشی و ترویج كارآفرینی به ویژه در بخش رباتیك و فناوری نانو منعقد كردیم.

وی با اشاره به اینكه حضور پر قدرت تیم های رباتیك پیام نور در این مسابقات گفت: ارتقا فعالیت های علمی در دانشگاه پیام نور یكی از اهداف برگزاری این المپیاد ها بوده و به دنبال این هدف با توجه به پیشنهاد دانشگاه پیام نور خوزستان اقدام به برگزاری نخستین سمپوزیوم ملی رباتیك و هوش مصنوعی در این دانشگاه كردیم. هدف برگزاری سمپوزیوم این بود كه المپیاد را از مسابقه صرف دانشجویی خارج كنیم تا دانشجویان و مسئولان علمی دانشگاه بتوانند در یك رویداد علمی گرد هم آمده و شاهد یافته ها و تبادل نظر در این حوزه ها باشند.

مدیركل امور دانشجویی دانشگاه پیام نور كشور عنوان كرد: تصویب آیین نامه تسهیلات دانشجویی برای حضور در مجامع علمی، فعالیت های علمی و اجرای پروژه های تحقیقاتی و ارائه آن در رویدادهای علمی از جمله اموری است كه برای ارتقا سطح كیفی علمی و آموزشی داشته ایم. برگزاری این سمپوزیوم هم در ارتقا سطح كیفی بسیار موثر است.

اوركی با اشاره به اینكه این سمپوزیوم زمینه مناسبی برای معرفی و تبادل نظر در زمینه یافته های جدید علمی و رباتیك است گفت: امیدوارم برگزاری سمپوزیوم باعث تبادل نظر در حوزه هوش مصنوعی و انواع ربات های كاربردی، آشنایی پژوهشگران از آخرین فناوری های این حوزه، ترغیب رقابت علمی میان دانشجویان، ارتباط پژوهشگران، دانشجویان و كارآفرینان با هم و گسترش ارتباطات دانشگاه با صنعت شود.

وی بیان كرد: حدود ۱۵۶ مقاله به دبیرخانه علمی همایش ارسال شده كه با بررسی های علمی و اشراف مسئولان تعداد ۵۰ مقاله پذیرفته شد. ۲۱ مقاله به صورت شفاهی و مابقی به صورت پوستر ارائه می شود. امیدوارم تا برگزاری این سمپوزیوم منجر به رشد دستاوردهای علمی در علوم نو مانند رباتیك و هوش مصنوعی شود.