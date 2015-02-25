هفدهمین سمپوزیوم فولاد ۹۳ در اردکان آغاز به کار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس هیئت مدیره انجمن آهن و فولاد ایران، ‌ صبح امروز در حاشیه این مراسم از رشد جهانی تولید فولاد خبر داد و اظهار داشت: این رشد از یک سو و عدم وجود تکنولوژی های نوین، ‌ تغییر قوانین مالیاتی و الزامات زیست محیطی از سوی دیگر، محدودیت هایی برای صنایع فولادی ایجاد کرده است.

عباس نجفی زاده با تاکید بر اینکه دستیابی به فناوریهای جدید، کاهش قیمت تمام شده را به دنبال خواهد داشت، افزود: نخبگان نیز باید به این صنعت جذب شوند تا از این رهگذر، نیازهای مصرف کنندگان داخلی و خارجی شناسایی شود.

نماینده مردم اردکان در مجلس نیز در این مراسم با بیان اینکه عمده ترین چالش امروز صنعت فولاد ایران و جهان، چالش در نبود توازن میان زنجیره تولید همچنین بهینه نشدن مصرف انرژی، چالش در کاهش مصرف آب و چالش در رعایت استانداردهای زیست محیطی است، بیان کرد: امیدواریم خروجی این سمپوزیوم، ارائه راهکارهایی برای حل این مشکلات باشد.

محمدرضا تابش با بیان اینکه چشم انداز تولید فولاد در استان یزد ۱۵ میلیون تن شمش فولادی است که با تحقق تولید سه میلیون تن آن در مجتمع اردکان، ۲۰ درصد چشم انداز تحقق یافته و بقیه آن باید در سایر شهرستان های استان تولید شود، افزود: برای موازنه مواد برای تحقق چشم انداز تولید ۱۵ میلیون تن شمش در استان یزد، نیاز به احداث واحدهای شمش ریزی فولاد با ظرفیت ۱۵ میلیون تن، تولید آهن اسفنجی با ظرفیت ۱۷.۵ میلیون تن، تولید گندله با ظرفیت ۲۵.۵ میلیون تن و استخراج و فرآوری سنگ آهن با ظرفیت ۴۶ میلیون تن است.

وی اظهار امیدواری کرد: مسئولان کشوری و استانی نسبت به تحقق این چشم انداز در استان یزد در حوزه فولاد و صنایع فولادی، اهتمام جدی داشته باشند.

معاون برنامه ریزی استاندار یزد نیز در این مراسم با بیان اینکه استان یزد از لحاظ معدنی جایگاه بسیار خوبی در سطح ملی دارد، اظهار داشت: ذخائر معدنی استان نقش موثری در تبدیل استان یزد به یکی از قطبهای تولید فولاد داشته است.

محمدرضا بابایی توسعه صنایع فولادی در استان یزد را مرهون بخش خصوصی دانست و تصریح کرد: حضور بخش خصوصی توسعه در صنعت فولاد استان یزد را رقم زده است.