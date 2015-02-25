برگزاری مسابقات قرآن کریم پرجاذبه‌ ترین اقدام فرهنگی کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل جبارزاده قبل از ظهر چهارشنبه در مراسم گشایش و افتتاحیه سی و هفتمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم در مصلی اعظم تبریز با بیان اینکه این مسابقات رقابتی از جنس نور هستند، افزود: انقلاب اسلامی ایران با رهبری امام راحل از قرآن نشأت گرفته است و در مسیر خود قرآن الگوی حرکت آن بوده است.

وی با اشاره به اینکه قاریان و حافظان قرآن طلایه‌داران نوراند که در تبریز گرد هم آمده‌اند، ابراز داشت: تمام تلاش دست اندرکاران برگزاری مسابقات این است که این رویداد فرهنگی به نحو مطلوب و در شان جایگاه قرآن برگزار شود.

جبارزاده با تاکید بر اینکه قرآن کریم نوری بود که در دل نبی‌مکرم اسلام تابید، ادامه داد: مسابقات قرآن به ‌عنوان یک رقابت مقدس، وسیله ‌ای برای نزدیک شدن بیشتر به حقیقت و روح قرآن کریم است.

سی و هفتمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم این مسابقات از صبح امروز چهارشنبه آغاز شد و تا ۱۱ اسفند ادامه دارد که مسابقات خواهران در مجتمع پتروشیمی تبریز و مسابقات قرآن براداران در مصلی اعظم این شهر برگزار می شود.