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۶ اسفند ۱۳۹۳، ۱۳:۱۸

حجتی خبر داد:

۲۵۰ میلیون تومان بن‌کارت تا روز پنجم نمایشگاه کتاب قم خریداری شد

۲۵۰ میلیون تومان بن‌کارت تا روز پنجم نمایشگاه کتاب قم خریداری شد

قم - معاون فرهنگی‌ و هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی قم گفت: ۲۵۰ میلیون تومان بن‌ کارت یارانه حمایتی تا روز پنجم نمایشگاه کتاب قم خریداری شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری دهمین نمایشگاه کتاب قم، حامد حجتی اظهار كرد: حضور ناشران کتب عمومی، یکی از ویژگی‌های خوب دهمین نمایشگاه کتاب قم است و تعداد ناشران قابل توجهی نیز کتب کودک‌ و نوجوان، کمک آموزشی و دانشگاهی خود را به این نمایشگاه آورده‌اند.

وی اضافه کرد: سعی داشتیم با رونمایی ازکتب تازه تألیف، برنامه‌های ویژه کودک و نوجوان و مشاوره فضای متنوع و شادی را برای مردم فراهم کنیم تا خانواده‌ها به راحتی لحظات خود را در این مکان فرهنگی سپری کنند.

معاون فرهنگی‌ هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی قم با بیان اینکه نمایشگاه کتاب قم اتفاق فرهنگی بزرگی برای استان است، تصریح کرد: توقع داریم نهادهای فرهنگی قم در بهتر برگزار شدن این نمایشگاه ياريگرمان باشند.

حجتی با تشکر از استانداری قم، سازمان فرهنگی هنری شهرداری و صدا و سیمای مركز قم در بهتر برگزارشدن این نمایشگاه، در خصوص رونمایی از کتب در دهمین نمایشگاه کتاب قم گفت: ناشران می‌توانند از ظرفیت این نمایشگاه و حضور مردم برای برگزاري مراسم‌هاي رونمايي استفاده کنند.

معاون فرهنگی‌ هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی قم با اشاره به حضور نشر معارف در این نمایشگاه عنوان كرد: این انتشارات علاوه بر ایجاد فضایی مناسب برای کتاب‌خوانی و عرضه کتاب، برنامه‌های جانبی همچون رونمایی ازتازه های کتاب را نیزاجردر برنامه خود قرار داده است.

حجتی افزود: کتاب مبانی علوم انسانی اسلامی که رونمایی آن در این غرفه انجام شد از مجموعه انتشارات مرکز پژوهش‌های علوم انسانی اسلامی صدرا است که به حوزه نظریه‌پردازی و تئوری انقلاب اسلامی می‌پردازد.

وی حوزه فعالیت های مربوط به کتاب را دارای ویژگیهای خاص دانست و افزود: تمام تلاش وهمت خود را برای درگیرکردن مردم با کتاب خواهیم گذاشت. گاهی دادن و ترغیب مردم برای حضور د فضاهای فرهنگی مثل نمایشگاه کتاب در همین راستا است.

معاون فرهنگی‌هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی قم یادآور شد: تامین کتب مورد نیاز مردم و فضایی مناسب، نمایشگاه کتاب را راضی کننده کرده است اما مردم نیز باید بیشتر برای کتاب وقت گذاشته و به آن اهمیت دهند.

حجتی با اشاره به بن‌کارتی که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای مردم در نظر گرفته است، اظهار داشت: از مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان بن‌کارتی که تدارک دیده بودیم نزدیک به نیمی از آن به توسط مردم خریداری و به نمایشگاه تزریق و کتاب تهیه شده است که این نشان دهنده استقبال خوب مردم بوده است.

وی افزود: بیش از ۵ هزار نفر تا روز پنجم دهمین نمایشگاه کتاب قم از این مکان فرهنگی بازدید به عمل آورده‌اند که امیدواریم درروزهای آینده مردم استقبال پرشورتری داشته باشند.

کد مطلب 2506535

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