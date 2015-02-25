به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری دهمین نمایشگاه کتاب قم، حامد حجتی اظهار كرد: حضور ناشران کتب عمومی، یکی از ویژگی‌های خوب دهمین نمایشگاه کتاب قم است و تعداد ناشران قابل توجهی نیز کتب کودک‌ و نوجوان، کمک آموزشی و دانشگاهی خود را به این نمایشگاه آورده‌اند.

وی اضافه کرد: سعی داشتیم با رونمایی ازکتب تازه تألیف، برنامه‌های ویژه کودک و نوجوان و مشاوره فضای متنوع و شادی را برای مردم فراهم کنیم تا خانواده‌ها به راحتی لحظات خود را در این مکان فرهنگی سپری کنند.

معاون فرهنگی‌ هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی قم با بیان اینکه نمایشگاه کتاب قم اتفاق فرهنگی بزرگی برای استان است، تصریح کرد: توقع داریم نهادهای فرهنگی قم در بهتر برگزار شدن این نمایشگاه ياريگرمان باشند.

حجتی با تشکر از استانداری قم، سازمان فرهنگی هنری شهرداری و صدا و سیمای مركز قم در بهتر برگزارشدن این نمایشگاه، در خصوص رونمایی از کتب در دهمین نمایشگاه کتاب قم گفت: ناشران می‌توانند از ظرفیت این نمایشگاه و حضور مردم برای برگزاري مراسم‌هاي رونمايي استفاده کنند.

معاون فرهنگی‌ هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی قم با اشاره به حضور نشر معارف در این نمایشگاه عنوان كرد: این انتشارات علاوه بر ایجاد فضایی مناسب برای کتاب‌خوانی و عرضه کتاب، برنامه‌های جانبی همچون رونمایی ازتازه های کتاب را نیزاجردر برنامه خود قرار داده است.

حجتی افزود: کتاب مبانی علوم انسانی اسلامی که رونمایی آن در این غرفه انجام شد از مجموعه انتشارات مرکز پژوهش‌های علوم انسانی اسلامی صدرا است که به حوزه نظریه‌پردازی و تئوری انقلاب اسلامی می‌پردازد.

وی حوزه فعالیت های مربوط به کتاب را دارای ویژگیهای خاص دانست و افزود: تمام تلاش وهمت خود را برای درگیرکردن مردم با کتاب خواهیم گذاشت. گاهی دادن و ترغیب مردم برای حضور د فضاهای فرهنگی مثل نمایشگاه کتاب در همین راستا است.

معاون فرهنگی‌هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی قم یادآور شد: تامین کتب مورد نیاز مردم و فضایی مناسب، نمایشگاه کتاب را راضی کننده کرده است اما مردم نیز باید بیشتر برای کتاب وقت گذاشته و به آن اهمیت دهند.

حجتی با اشاره به بن‌کارتی که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای مردم در نظر گرفته است، اظهار داشت: از مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان بن‌کارتی که تدارک دیده بودیم نزدیک به نیمی از آن به توسط مردم خریداری و به نمایشگاه تزریق و کتاب تهیه شده است که این نشان دهنده استقبال خوب مردم بوده است.

وی افزود: بیش از ۵ هزار نفر تا روز پنجم دهمین نمایشگاه کتاب قم از این مکان فرهنگی بازدید به عمل آورده‌اند که امیدواریم درروزهای آینده مردم استقبال پرشورتری داشته باشند.