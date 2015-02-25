ارائه خدمات پزشکی رایگان به ۱۱۰۰ روستایی در اردبیل

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام غیبی ظهر چهارشنبه در جلسه شورای معاونان جمعیت هلال احمر تصریح کرد: اعزام تیم های درمانی یکی از طرح های هلال احمر است که در طول یک سال با هدف پوشش مناطق محروم و روستایی اجرا می شود.

وی افزود: اعزام تیم درمان به صورت معمول متشکل از پزشک، ماما و مشاور روانشناسی است و کل فرآیند ویزیت و حتی تجویز دارو به صورت رایگان انجام می شود.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان با بیان اینکه برنامه ویزیت برای تمامی شهرستان ها تدارک دیده شده است، تصریح کرد: در دهه فجر تیم درمان اضطراری شعب جمعیت هلال احمر در هر شهرستان به یک روستا اعزام شده و افراد بیمار را ویزیت کردند.

غیبی در تشریح این برنامه ها به اعزام تیم به روستای «رز» از توابع نمین اشاره کرد و گفت: در این روستا به ۶۸ نفر خدمات پزشکی، ۱۳ نفر خدمات مامایی و هشت نفر خدمات مشاوره روانشناسی ارائه شد.

به گفته این مسئول یک پزشک، یک ماما و یک مشاور در منطقه حاضر شدند و در عین حال به ۶۸ بیمار دارو و به ۱۰۰ نفر دانش آموز بسته بهداشتی تحویل داده شد.

وی اعزام تیم درمانی پنج نفره شامل یک پزشک، یک ماما، دو پرستار و یک روانشناس به روستای «خانم بالاکندی» از توابع نیر را یادآور شد و اضافه کرد: در این روستا به ۱۰۳ نفر خدمات پزشکی، ۱۹ نفر خدمات مامایی و ۲۱۳ نفر خدمات پرستاری ارائه شد.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان افزود: در این روستا به ۱۲۰ نفر آموزش بهداشت عمومی فردی و بهداشت محیط، ارائه دارو به ۱۲۳ نفر و توزیع بسته بهداشتی برای ۱۰۰ نفر دانش آموز انجام شد.

وی از ارائه خدمات پزشکی به ۱۱۵ نفر، خدمات پرستاری به ۷۵ نفر، خدمات بهداشت مشاوره تغذیه به ۱۲۰ نفر، خدمات مشاوره روانشناسی ۱۳۰ نفر و خدمات مامایی برای ۶۹ نفر در روستای «حیدرآباد» بیله سوار خبر داد.

غیبی با بیان اینکه در این روستا به ۱۳۵ بیمار دارو و به ۱۰۰ دانش آموز بسته بهداشتی تحویل داده شد، تصریح کرد: به این روستا تیمی شش نفره شامل پزشک، ماما، پرستار، مشاور روانشناس، کارشناس بهداشت تغذیه و کارشناس بهداشت محیط اعزام شده بود.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان با اذعان به اینکه تیم درمان اضطراری جمعیت هلال احمر در شهرستان سرعین به روستای «ارجستان» اعزام شده بود، گفت: با حضور تیم هشت نفره درمان در این روستا، ۶۴ نفر ویزیت رایگان شدند.

وی افزود: علاوه بر این به ۶۲ نفر خدمات پزشکی، ۸۷ نفر خدمات روانشناسی، ۱۴ نفر خدمات بهداشت تغذیه، به ۶۴ نفر خدمات مامایی ارائه و برای ۱۰۰ دانش آموز بسته بهداشتی تحویل داده شد.

این مسئول از اعزام تیم ۹ نفره به روستای «گلیجان» کوثر خبر داد و تصریح کرد: تیم درمان اضطراری هلال احمر در این روستا به ۱۱۰ نفر ویزیت رایگان، ۴۰ نفر خدمات پرستاری، ۳۰ نفر خدمات روانشناسی، ۸۵ نفر بهداشت تغذیه، ۳۰ نفر خدمات مامایی ارائه کرد و برای ۱۰۰ دانش آموز بسته بهداشتی تحویل داد.

غیبی ارائه خدمات پزشکی به ۱۲۱ نفر در روستای «نساز» خلخال را یادآور شد و اضافه کرد: به این روستا سه نفر از اعضا اعزام شده بودند که به ۳۶ نفر خدمات پرستاری، ۱۸ نفر خدمات مامایی، ۱۸۰ نفر داروی رایگان و به ۱۰۰ دانش آموز بسته بهداشتی ارائه کردند.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان از اعزام پنج نفر به روستای «آق بلاغ» مشگین شهر و شش نفر به روستای «بران سفلی» در پارس آباد خبر داد و تصریح کرد: در روستای آق بلاغ، ۱۸۱ نفر ویزیت رایگان شد و هشت نفر خدمات پرستاری، پنج نفر مشاوره بهداشت تغذیه، ۱۲ نفر مشاوره روانشناسی ارائه شد و ۱۰۰ دانش آموز بسته بهداشتی دریافت کردند.

به گفته وی در روستای بران سفلی، ۱۱۶ نفر خدمات پزشکی، ۲۲ نفر خدمات پرستاری، هشت نفر مشاوره بهداشت تغذیه، چهار نفر مشاوره روانشناسی، ۱۸ نفر خدمات مامایی، ۱۸۰ نفر داروی رایگان ارائه شد و ۱۰۰ دانش آموز بسته بهداشتی دریافت کردند.

این مسئول با بیان اینکه ۱۵۰ نفر از اهالی روستای «قره آغاج» شهرستان گرمی ویزیت رایگان شدند، تشریح کرد: در این روستا ۷۰ نفر خدمات پرستاری و ۵۰ نفر مشاوره روانشناسی و ۱۰۰ دانش آموز بسته بهداشتی دریافت کردند.

غیبی با اذعان اینکه در روستای «خواجه بلاغ» شهرستان اردبیل به ۱۵۰ دانش آموز بسته بهداشتی تحویل داده شد، گفت: با اعزام تیم شش نفره به این روستا به ۷۵ نفر خدمات پزشکی، ۱۰ نفر خدمات پرستاری، ۲۰ نفر خدمات مامایی، ۱۵ نفر مشاوره بهداشت تغذیه و ۱۵ نفر مشاوره روانشناسی دریافت کردند.