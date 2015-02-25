۳۰ دوره آموزشی در دادگستری کل استان سمنان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان سمنان، ایرج دیانی در گفتگویی ضمن بیان اینکه امسال ۱۰ عنوان دوره در حوزه شورای حل اختلاف، بیش از ۱۰عنوان دوره در بخش قضایی، ۱۵عنوان دوره برای تمامی مشاغل، دو عنوان دوره در حوزه عریضه نویسان و یک عنوان دوره در حوزه سایر در سطح استان برگزار شده است اظهار داشت: کارکنان جهت آموزش های ضمن خدمت در پست های مختلف قضایی به مرکز معرفی شدند.

وی با تاکید بر اینکه اکثر کارکنان اداری و قضایی در دوره های آموزشی شرکت کردند گفت: تلاش می شود که با تنظیم و ارسال اطلاعات تفصیلی همکاران قضایی و اداری به مرکز نسبت به صدور کارنامه آموزشی اقدامات لازم انجام شود.

مدیر آموزش دادگستری کل استان سمنان گفت: در تمامی حوزه های قضایی یکی از همکاران از سوی رئیس حوزه به عنوان رابط آموزشی معرفی شده تا در خصوص گذراندن دوره های آموزشی و سایر امورات مرتبط با آموزش اطلاع رسانی و هماهنگی کند.

دیانی با اشاره به نقش و بکار گیری فن آوریهای نوین و مکانیزه شدن کلیه امور قضایی و اداری افزود: مکاتبات لازم برای گذراندن دوره های آموزشی رایانه از موسسات دارای مجوز صورت گرفته است و غالب همکاران نیز آموزش های فوق را فرا گرفته اند.

وی از اجرای ماده ۳ آئین نامه اجرایی فصل نهم خدمات مدیریت کشوری خبر داد وافزود: رعایت سرانه آموزشی برای همه کارکنان اداری در سطح استان سمنان انجام شده است.

مدیر آموزش دادگستری کل استان سمنان با اشاره به کار دستگاه قضایی و اولویت های ابلاغی از سوی مرکز گفت: به آموزش های اختصاصی مشاغل اداری دراین دستگاه توجه ویژه ای شده است.

دیانی در خاتمه با اشاره به این مطلب که بیشتر همکاران اداری سرانه آموزش را گذرانده اند اظهار داشت: دوره های آموزشی با اهداف ارتقاء سطح علمی و دانش افزایی همکاران قضایی، اداری و اعضاء شورای حل اختلاف و ضابطین و مشاوران املاک بر گزار می شود.